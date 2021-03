Di questi tempi, allenarsi al chiuso sta diventando una vera e propria sfida. Dalla mancanza di spazio al semplice tempo per un allenamento veloce, le persone hanno dovuto attrezzarsi per trovare nuovi modi per mantenersi in forma mentre trascorrono più tempo a casa a causa della pandemia da COVID-19. Ma se ad allenarci è nientemeno che Machamp, tornare in forma fisica non è difficile. Ecco allora che questo video di esercizi warm-up, che potete guardare all’inizio della pagina, è quello che fa per voi!

Machamp ci insegna a tornare in forma!

ll video viene fornito con un disclaimer adatto: “In caso di lesioni o dolore, per favore non sforzarti troppo”.

Impostato su una melodia di pianoforte allegro, con una voce ferma ma rilassante, il video di esercizi guida lo spettatore attraverso una breve routine calisthenics che assomiglia proprio agli esercizi di riscaldamento rajio taiso (radio calisthenics) trasmessi dall’emittente pubblica NHK.

Rispetto ad altri stili di allenamento, la calisthenics si concentra principalmente sul mantenimento della flessibilità e della forza delle braccia, delle gambe e del nucleo del corpo. La routine è incredibilmente popolare in tutto il Giappone, con intere aziende che partecipano anche agli esercizi come un modo per riscaldarsi per le commissioni della giornata e lavorare senza esaurire completamente se stessi.

Molte delle mosse iconiche di Machamp sono anche quelle classiche della routine, ma non c’è bisogno di preoccuparsi. Anche se non hai quattro braccia, è facile seguire correttamente gli esercizi. I fan dei Pokémon si divertiranno senza dubbio a riconoscere le mosse principali di Machamp riadattate in esercizi fisici!

Che dire, i giapponesi sanno il fatto loro su come stupire le persone e dargli la forza di superare ancora una volta le difficoltà generate dal COVID, in un modo alquanto mai piacevole, soprattutto per i fan dei Pokémon. Quindi ora non hai più scuse per allenarti!

