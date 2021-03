Nel nuovo film anime, verrà raccontato il match tra Hyotei Tennis Team con il suo capitano Atobe Keigo e il Rikkai Tennis Team guidato da Seikai Yukimura, che non è presente nella storia originale.

Keiichiro Kawaguchi (ISLAND) dirige la serie presso studio Kai (7 Seeds 2nd Season) e M.S.C (Code:Realize – Sousei no Himegimi, I’ll/Generation Basket) su sceneggiatura di Mitsutaka Hirota (Anime-Gataris, Nanbaka); Akiharu Ishii (Blood+, Ultramarine Magmell) cura il character design.

NAS – Nihon Ad Systems (Neon Genesis Evangelion, Fruits Basket, Shaman King) produce la serie.

Il Principe del Tennis – il manga e l’anime

Konomi ha serializzato la serie originale del manga The Prince of Tennis sulla rivista Weekly Shonen Jump della Shueisha dal 1999 al 2008. Il manga segue il tennista Ryōma Echizen nell’intento di raggiungere il torneo nazionale.

Il manga ha ispirato un anime televisivo del 2001-2005, due lungometraggi anime e un cortometraggio teatrale, vari progettidi video anime, un film live-action, una serie televisiva live-action in Cina e una popolare serie musicale teatrale.

Konomi ha poi lanciato la serie manga The New Prince of Tennis sulla rivista Jump SQ. sempre di Shueisha nel 2009. La storia riprende dopo il torneo nazionale, quando Ryōma si unisce a un gruppo selezionato di giocatori delle scuole medie nel campo di allenamento più alto del Giappone per i giocatori sotto i 17 anni. Il manga ha ispirato un anime del 2012 The Prince of Tennis II.

Il 3 ottobre uscirà invece in Giappone Ryōma! Shinsei Gekijōban Tennis no Ōji-sama (Ryōma! Rebirth Movie The Prince of Tennis) il nuovo film del franchise di Prince of Tennis in 3DCG (Computer Grafica in 3D).

