Ieri Venerdì 5 Marzo è andata in onda su Disney+ l’ultima puntata di WandaVision, la popolare prima serie prodotta dei Marvel Studios, che racconta le vicende di Wanda Maximoff e Visione, dove è stata in grado di generare una quantità realmente impressionante di teorie da parte dei fan.

Il Regista sull’eventuale Stagione 2 di WandaVision

Adesso infatti dopo che la serie è giunta alla fine sono in molti a domandarsi cosa succederà dopo, specie per il fatto che non è ancora chiaro se e quando arriverà un’eventuale seconda stagione di WandaVision. Ora, a dare una risposta ci pensa il regista dello show, Matt Shakman in un’intervista con Collider.

Adoro lavorare alla Marvel. È il posto migliore al mondo. Sono fantastici con i registi e ho fatto un bellissimo ‘viaggio’ con questo spettacolo. Non abbiamo alcun piano per la seconda stagione di WandaVision – Questo però potrebbe cambiare, ovviamente. Tutto dipende da quale sia la storia. Eravamo molto concentrati nel raccontare questa storia in nove episodi e speriamo di essere arrivati a una conclusione soddisfacente e anche sorprendente.

Putroppo l’autore ha affermato che WandaVision ha come traguardo sono solo i nove episodi della serie e che al momento non ci sono piani per la seconda stagione.

Shakman sottolinea che le cose potrebbero anche cambiare in futuro. A Febbraio fu il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, a spiegare che è nella Casa delle Idee da troppo tempo per dire ufficialmente no a una seconda stagione di WandaVision, aggiungendo anche che Elizabeth Olsen tornerà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secondo film dedicato allo Stregone Supremo interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch.

Stando quindi alle parole di Shakman e Feige, quindi possiamo dedurre che una seconda stagione di WandaVision, non è al momento tra le priorità di Marvel Studios, dato l’enormità di progetti che hanno annunciato. Sebbene ovviamente non è affatto da escludere che in futuro possano cambiare idea al riguardo.

