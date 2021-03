Tutti in film degli Avengers sono senza dubbi i più grandi film mai prodotti dai Marvel Studios, sia in termini di incassi che di consensi di critica e pubblico.

In particolare Avengers: Endgame ha infranto innumerevoli record e ad oggi rappresenta un ‘pilastro’ nella storia del Cinema dei Supereroi e non solo. Al momento, il Marvel Cinematic Universe è entrato nella Fase Quattro e sta iniziando solo adesso, le conseguenze del cinecomic diretto dai Fratelli Russo.

Avengers 5 si farà?

Secondo quanto riportato dall’insider Daniel Richtman (scooper già noto in passato a seguito di molti rumor riguardanti le produzioni Marvel Studios), gli studios hanno registrato la proprietà Infinity Productions III LLC.

Si tratta di un titolo di lavorazione, come avviene per quasi tutti i film, quello che in molti non sanno è che lo stesso titolo usato per Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, che potrebbe essere un piccolissimo (ma non troppo piccolo) indizio riguardo l’inizio ufficiale dello sviluppo di un nuovo film dedicato alla nuova squadra dell’MCU.

Ovviamente se le sue parole corrispondono a realtà e venissero confermate, saremmo ancora nelle prime fasi di sviluppo, per cui è altamente probabile che la pellicola non veda la luce ancora per qualche anno (sicuramente non prima del 2024), ma l’utilizzo dello stesso working title di Infinity War ed Endgame suggerisce che il film possa essere un seguito diretto della storia dei Vendicatori raccontate nelle due memorabili pellicole, sebbene possa includere una squadra totalmente nuova.

Marvel Cinematic Universe: i prossimi progetti

Questo al momento sono le prossime uscite più importanti del Marvel Cinematic Universe:

The Falcon and the Winter Soldier (19 marzo 2021)

(19 marzo 2021) Black Widow (7 maggio 2021)

(7 maggio 2021) Loki (11 giugno 2021)

(11 giugno 2021) Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (9 luglio 2021)

(9 luglio 2021) What If…? (estate 2021)

(estate 2021) Ms. Marvel (autunno 2021)

(autunno 2021) Occhio di Falco (autunno 2021)

(autunno 2021) Eternals (5 novembre 2021)

(5 novembre 2021) Spider-Man: No Way Home (17 dicembre 2021)

(17 dicembre 2021) Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 marzo 2022)

(25 marzo 2022) She-Hulk (2022)

(2022) Thor: Love and Thunder (6 maggio 2022)

(6 maggio 2022) Moon Knight (2022)

(2022) Black Panther II (8 luglio 2022)

(8 luglio 2022) Ironheart (2022)

(2022) Secret Invasion (2022)

(2022) Captain Marvel 2 (11 novembre 2022)

(11 novembre 2022) Guardiani della Galassia: The Holiday Special (Natale 2022)

(Natale 2022) Ant-Man and the Wasp: Quantumania (TBA)

(TBA) Armor Wars (2023)

(2023) Guardiani della Galassia Vol. 3 (2023)

(2023) Fantastici Quattro (TBA)

(TBA) I Am Groot (2023)

(2023) Blade (TBA)

