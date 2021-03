WandaVision manda offline Disney+ per la seconda volta

L’episodio finale di WandaVision ha debuttato ieri in tutto il mondo sulla piattaforma streaming Disney+.

La serie TV ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe prodotta dai Marvel Studios incentrata su Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) che ha inaugurato la Fase 4.

La serie, un mix tra le sitcom americane e un film del MCU, e metterà le basi per una storia che dovrebbe proseguire in Spider-Man 3 di Jon Watts e confluire in Doctor Strange In The Multiverse of Madness di Sam Raimi.

Il finale della serie, ha generato una grandissima attesa da parte dei fan di tutto il Mondo, che si sono messi a vedere l’episodio non appena è stato reso disponibile sulla piattaforma di streaming di casa Disney.

Ma questo, ha causato un grande afflusso di persone che hanno provato ad accedervi, e la piattaforma è andata offline per la seconda volta da quando la serie va in onda. I problemi tecnici sono stati segnalati su tutta la Costa Ovest degli Stati Uniti, ed in parte anche nel nostro Paese, con un messaggio: “We’re sorry, but we cannot play the video you requested. Please try again. If the problem persists, contact Disney+ Support (Error Code 39)”.

Questo si era già verificato il 19 febbraio scorso, in occasione dell’uscita del settimo episodio.

Ovviamente gli utenti hanno mostrato tutta la loro frustrazione (Come mostrano i tweet sottostanti) mostrando il messaggio di errore che veniva visualizzato. Ma alla fine fortunatamente i problemi sono stati risolti in circa un quarto d’ora.

not disney plus crashing during the finale 💔😔 pic.twitter.com/Vc8bf6nRlq — lizzie :)) (@elizaabethgarr) March 5, 2021

“Something went wrong. Please try again. If the problem persists, visit the Disney+ help center (Error code 83).” #WandaVisionFinale pic.twitter.com/bQ2dean4MG — Courtney Ortega (@whatscourtney) March 5, 2021

WandaVision – Di cosa parla la prima Serie TV dei Marvel Studios?

WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione. Due individui dotati di super poteri che conducono vite idealizzate, e che iniziano a sospettare episodio dopo episodio che ogni cosa in realtà non sia come sembra.

La serie è diretta dal regista Matt Shakman, mentre Jac Schaeffer è la ShowRunner. Christopher Beck è il compositore della colonna sonora, e la serie includerà (in alcuni episodi) canzoni originali scritte da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Wandaison è composta da 9 episodi.

Nel frattempo recupera il fumetto di House of M in Italiano