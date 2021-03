Captain America festeggia i suoi primi 80 anni e Marvel vara una miniserie celebrativa di 5 numeri intitolata enfaticamente The United States of Captain America in partenza negli Stati Uniti il prossimo 2 giugno.

The United States of Captain America – i dettagli

The United States of Captain America sarà scritta da Christopher Cantwell (Doctor Doom, Iron Man) e Josh Trujillo con matite di Dale Eaglesham, visto recentemente all’opera su Shazam! per DC, e Jan Bazaldua.

Protagonisti della miniserie saranno tutti gli uomini che hanno avuto il privilegio di chiamarsi Captain America: Steve Rogers, John Walker, Bucky Barnes e Sam Wilson.

Questi 4 uomini uniranno le loro forze per ritrovare il mitico scudo di Cap rubato da un misterioso ladro che ha in mente un piano ben più grande di un semplice furto. Steve Rogers e Sam Wilson saranno i primi ad iniziare un viaggio questo viaggio all’inseguimento del ladro che li porterà nel cuore dell’America per incontrare eroi ma anche gente comune che si è fatta ispirare dalla leggenda e dalle gesta di Captain America.

Cantwell ha detto:

È una grande responsabilità e una incredibile opportunità poter scrivere Captain America in un momento così delicato del nostro paese. Questa miniserie vuole esplorare il significato stesso dell’eroe, cosa rappresenti per le persone comuni e per tutte le comunità che compongono gli Stati Uniti d’America.

The United States of Captain America sarà strutturata come un vero e proprio film on the road che permetterà a Steve e poi Sam e tutti gli altri protagonisti di entrare in contatto proprio con quelle persone che hanno giurato di proteggere in maniera intima e personale.

Il mio obbiettivo è mostrare come il concetto stesso di Captain America si sia cristallizzato in maniera diversa nelle varie comunità di modo da far ricongiungere tutte queste rappresentazioni con quella stessa che l’eroe o gli eroi hanno di sé stessi come persone e come icone.

Penso che questo sia un modo unico per celebrare il personaggio, la sua eredità e tutta l’America.

