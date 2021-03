Il Capitolo 138 de L’Attacco dei Giganti, ovvero il penultimo appuntamento del manga scritto e disegnato da Hajime Isayama su Bessatsu Shonen Magazine, sta per arrivare il 9 marzo, ma dalle prime copie-staffetta ne abbiamo già appreso le prime anticipazioni ricche di informazioni.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Adesso arrivano anche le prime tavole tratte dalla rivista e, da quanto emerso, il capitolo promette un evento sconvolgente che sembra cambiare irrimediabilmente la tendenza della narrazione con la morte del protagonista dell’opera, Eren Yeager, per mano di Mikasa Ackerman.

Non solo Eren, vediamo l’Armata Ricognitiva guardare attonita la battaglia finale che si sta lentamente concludendo e il Gigante Corazzato di Reiner sotto attacco. Le prime tavole del capitolo sono disponibili di seguito:

#aot138spoilers saw some people asking about jean, here's jean and conny pic.twitter.com/OMF3sXEz28 — henry (@henry996e) March 5, 2021

L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga Shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine. Ad oggi sono stati pubblicati 137 capitoli e i primi 134 sono raccolti in 33 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 32 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, ha esordito e trasmesso il 12° episodio.