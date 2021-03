Le uscite J-POP Manga del 10 Marzo 2021 vedono la conclusione delle serie The Quintessential Quintuplets e Il Bisturi e la Spada; prosegue, tra le altre, la serie di light novel DanMachi con il volume 10.

Di seguito i dettagli di tutte le uscite J-POP Manga del 10 Marzo 2021; cliccando qui possiamo ricontrollare le novità annunciate sul numero 80 del catalogo Direct.

Le uscite J-POP Manga del 10 Marzo 2021 – Novità

The Quintessential Quintuplets 14 di 14

Di Negi Haruba

€ 5,90

Sull’ultimo grande appuntamento delle scuole superiori, il festival culturale, è ormai calato il sipario.

Quali strade prenderanno ora i nostri protagonisti? E soprattutto quale sarà, alla fine, l’anima “gemella” di Futaro?

Hanako Kun – I 7 Misteri dell’Accademia Kamome 5

Di Aida Iro

€ 5,90

Nene Yashiro, assistente di Hanako, uno dei sette misteri scolastici, ha ricevuto un invito da uno strano e chiassoso ragazzo di nome Natsuhiko.

In una misteriosa sala da tè, Nene incontrerà non solo la “fidanzata” di Hanako ma…anche il fratello minore dello spirito?!

Land of The Lustrous 6

Di Haruko Ichikawa

€ 7,50

In un futuro lontano, il mondo è popolato da gemme: ventotto pietre preziose dalle fattezze umane, forti ma delicate, in grado di rigenerarsi anche se in frantumi.

La loro vita è una lotta eterna contro gli abitanti della Luna, che vogliono usarne i corpi per fabbricare armi e gioielli. Una battaglia in cui non c’è posto per Phos, troppo fragile per combattere, ma alla costante ricerca della risposta al mistero dell’esistenza…

Il Bisturi e la Spada 6 di 6

Di Osamu Tezuka

€ 15,00

La conclusione del dramma storico ricco di azione e colpi di scena dalla matita del Dio del Manga!

Osamu Tezuka racconta la tumultuosa seconda metà del 1800 giapponese attraverso gli occhi di due uomini molto diversi: il fedele samurai Manjiro Ibuya, legato alle tradizioni, e il medico Ryoan Tezuka (antenato dell’autore), aperto alle innovazioni occidentali.

La loro rivalità, che diventerà con il tempo amicizia, caratterizza una delle opere più significative del leggendario maestro.

Danmachi – Is it wrong to pick up girls in a dungeon? 10

Di Fujino Omori, Suzuhito Yasuda

€ 14,00

L’attesissimo nono capitolo della novel di DanMachi torna finalmente in fumetteria! Dopo l’incontro con i mostri dotati di intelligenza chiamati Xenos, Bell è costretto a separarsi da Wiene.

Mentre il ragazzo trascorre giorni tormentati, la mano strisciante dell’oscurità si allunga verso la vouivre…

Le uscite J-POP Manga del 10 Marzo 2021 – Ristampe

Chiudono le uscite J-POP Manga del 10 Marzo 2021 le seguenti ristampe:

Re:Zero – Light Novel 1

The Promised Neverland 1, 4, 10

Tokyo Ghoul 2, 3

Killing Stalking 3

Sword Art Online Novel 2 – Aincrad II

Hell’s Paradise – Jigokuraku 1, 3, 4

Horimiya 4 ,5, 6, 10, 12

Rising Of The Shield Hero 6, 11

Land Of The Lustrous 4

E serie di nuovo interamente disponibili:

Kakegurui

Brivido E Altre Storie – Junji Ito Collection

Labirinto E Altre Storie – Junji Ito Collection

Il Cane Che Guarda Le Stelle 2 – Racconti

