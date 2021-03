Batman v Superman: Dawn of Justice sarà distribuito in una nuova edizione rimasterizzata curata dal regista Zack Snyder.

Come vi abbiamo riportato nei mesi scorsi, questa nuova edizione della Ultimate Edition del film ripristinerà il formato video usato per le proiezioni IMAX del film, che permetterà di vedere porzioni di pellicola tagliate fuori dal formato cinematografico standard.

Si passa quindi da 2.35:1 a 1.43:1; inoltre i colori saranno ricalibrati.

La nuova versione debutterà il 18 Marzo 2021 su HBO Max negli USA, lo stesso giorno dell’atteso Zack Snyder’s Justice League.

L’edizione home video su Blu-ray 4K Ultra HD è prevista per il 23 Marzo 2021 (sempre in America).

Di seguito il video di annuncio che illustra le migliorie apportate al film:

Get ready to experience #BatmanvSuperman in a whole new way. Batman v Superman: Dawn of Justice Ultimate Edition available to own on Digital and stream on @hbomax 3/18. Available on 4K Ultra HD Blu-ray 3/23. pic.twitter.com/sse4LlZVPX

— Batman v Superman (@BatmanvSuperman) March 4, 2021