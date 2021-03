Aniplex ha rivelato il cast, lo staff, il video promozionale e la prima key visual dell’adattamento anime di The Honor Student at Magic High School (Mahōka Kōkō no Yūtōsei) tratto dall’omonimo manga di Yu Mori.

L’anime, spin-off della fortunata serie di The Irregular at Magic High School (Mahouka Koukou no Rettousei) debutterà quest’anno per il decimo anniversario della serie.

Hideki Tachibana (Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? seconda e terza stagione, Armed Girl’s Machiavellism) dirige l’anime presso lo studio CONNECT (Strike the Blood, Armed Girl’s Machiavellism).

Takashi Watanabe (Aria the Scarlet Ammo, Boogiepop Phantom) è il vicedirettore. Tsuyoshi Tamai (Strike Witches, Pastel Memories) sta scrivendo e supervisionando le sceneggiature della serie mentre Ryōsuke Yamamoto e Takao Sano stanno adattando i disegni di Kana Ishida per l’animazione. Taku Iwasaki sta tornando dai lavori precedenti del franchise per comporre la musica.

Per quanto riguarda il cast, tornano da The Irregular at Magic High School Saori Hayami nei panni di Miyuki Shiba, Sora Amamiya nel ruolo di Honoka Mitsui e Yuiko Tatsumi come Shizuku Kitayama.

The Honor Student at Magic High School è uno spin-off della serie di light novel The Irregular at Magic High School creata da Tsutomu Satō. Scritto da Yu Mori nel 2012 è stato sucessivamente serializzato su Monthly Comic Dengeki Daioh.

La serie si è conclusa a giugno 2020. In Italia la serie è trasmessa in streaming da Crunchyroll.

The Irregular at Magic High School: le due stagioni anime

The Irregular at Magic High School, titolo originale Mahōka Kōkō no Rettōsei, nasce come serie di light novel. Scritta da Tsutomu Sato la serie è stata pubblicata su Shōsetsuka ni Narō, un sito web di romanzi web su Internet, tra ottobre 2008 e marzo 2011.

Il primo adattamento anime è andato in onda tra aprile e settembre 2014. La prima sigla di apertura è Rising Hope interpretata da LiSA.

Una seconda stagione venne annunciata nel 2019 all’evento Dengeki Bunko Aki no Namahoso Festival e venne confermata che sarebbe uscita nel corso del 2020. Originariamente prevista per luglio 2020, è stata poi posticipata a ottobre dello stesso anno. La sigla d’apertura è Howling ed è cantata da ASCA.

