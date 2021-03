Anche se Resident Evil Village non uscirà fino a maggio, sembra che Capcom stia già lavorando alla prossima uscita del franchise survival-horror, Resident Evil 9. Questa voce viene da @AestheticGamer1, che è conosciuto anche come “Dusk Golem”.

Il leaker ha discusso degli attuali progressi di Capcom su Resident Evil 9, ma è stato attento a sottolineare che non si aspetta che venga pubblicato prima del 2024. Il franchise di Resident Evil è uno dei più importanti di Capcom, quindi non sembra inverosimile. E poiché lo sviluppo del progetto attuale è quasi ultimato, ha senso che l’editore guardi al futuro!

Il Tweet originale di @ AestheticGamer1 è quello che trovate qui di seguito:

Yes, but don't expect it anytime soon. I literally cannot see it releasing before 2024. To the point it's actually not worth even talking about right now, anything could happen to it in dev, from the whole thing being rebooted (it's happened a lot in the RE series). https://t.co/mKCUFEgTNH

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 3, 2021