Anche questo mese Xbox Game Pass, l’offerta di giochi in streaming di Microsoft si arricchisce con l’approdo di nuovi titoli che si vanno aggiungere al già nutrito catalogo. Ecco la lista dei giochi in arrivo, così come quelli che verranno invece rimossi.

I giochi in arrivo:

Madden NFL 21 (solo su console a partire dal 3 marzo )

(solo su a partire dal ) NBA 2K21 (Sia su cloud che su console a partire dal 4 marzo )

(Sia su che su a partire dal ) Star Wars: Squadrons (solo su console )

(solo su ) NHL 21 (a partire da aprile )

(a partire da ) Football Manager 2021 (sia versione PC che Xbox a partire dal 4 marzo)

I giochi che invece verranno rimossi dal servizio sono, tutti a partire dal 15 marzo:

Alvastia Chronicles

Astrologaster

Bloodstained: Ritual of the Night

Kona

The Witcher 3: Wild Hunt

Insomma, avete ancora dieci giorni per continuare a giocare questi ultimi, mentre da alcuni giorni potete invece cimentarvi in alcuni sportivi offerti specialmente da EA Play. Invece non si sa ancora una data precisa per Star Wars: Squadrons che di sicuro è uno dei titoli più interessati del lotto attuale.

Di sicuro, tra quelli che vanno via, The Witcher 3 e Bloodstained saranno una mancanza notevole, in quanto i due titoli più “grandi” presenti in questa lista. Anche questo mese è tutto per quel che riguarda i giochi per Xbox Game Pass, staremo a vedere come altro si evolverà la scelta a partire da aprile.

Xbox Game Pass e il successo del servizio

L’Xbox Game Pass si sta rivelando una delle strategie più riuscite della casa di Microsoft. Soprattutto grazie al recente lancio di Xbox Series X, la casa di sviluppo ha ben pensato di far rientrare nella sua offerta EA Play a partire dal mese di novembre 2020. Questa scelta ha permesso agli abbonati di accedere a tutti i giochi che già erano disponibili dal DRM Origin e Steam dei titoli Electronic Arts.

Voi utilizzate il Game Pass? E se sì, che cosa ne pensate?

