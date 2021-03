Tutti gli appassionati di Super Smash Bros. Ultimate, se iscritti al Nintendo Switch Online, possono gioire di un regalo che l’azienda sta mettendo a disposizione. Tutti gli iscritti possono infatti riscattare in maniera del tutto gratuita lo Spirits Set 1 semplicemente cliccando sull’icona del Nintendo Switch Online dal menu e poi entrare nella sezione “Offerte speciali” da cui ottenere lo Spirits Set 1 per Super Smash Bros. Ultimate.

Alternativamente si può accedere allo Spirits Set anche dal Nintendo eShop e selezionando poi Nintendo Switch Online dal suo menu interno. Al loro interno troverete un supporto leggendario scelto in modo casuale e un primario anch’esso scelto in maniera casuale. Non moltissimo, ma comunque apprezzabile trattandosi di un regalo. Voi lo riscatterete?

Non è la prima volta che la compagnia di Kyoto regala quelli che vengono definiti “freebies” e normalmente le iscrizioni a Nintendo Switch Online costano davvero poco, con un abbonamento mensile di soli 20€ l’anno o alternativamente mensile di 4€. Voi ne usufruite per giocare all’online Nintendo con Super Smash, Splatoon 2 oppure Tetris 99? Oppure lo sfruttate per altri titoli?

Super Smash Bros. Ultimate incontra Xenoblade

Pyra e Mythra di Xenoblade Chronicles 2 stanno per arrivare su Super Smash Ultimate.L’annuncio era arrivato con un trailer duramente l’ultimo Nintendo Direct, che mostrava un piccolo spezzone di Xenoblade Chronicles 2 in un filmato creato ad hoc per presentare l’arrivo del personaggio di Pyra, co-protagonista di Xenoblade Chronicles 2, in Super Smash.

Ormai sono trascorsi alcuni anni dall’uscita del secondo capitolo e dopo la Definitive Edition del primo Xenoblade si attendeva l’arrivo di qualche personaggio sul più famoso picchiaduro di Nintendo: Super Smash Bros. Ultimate. Il remake è uscito il 29 maggio con un’aggiunta di nome Future Connected e che dovrebbe rappresentare il punto di partenza del futuro della saga.

Voi cosa ne pensate dell’arrivo di Pyra e Mythra?

