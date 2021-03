Ora che l’uscita di Zack Snyder’s Justice League si avvicina, si stanno anche susseguendo tantissime nuove informazioni sul film e sul suo processo creativo. Nello specifico, questa volta Snyder ha parlato delle pressioni subite per inserirre più scene umoristiche nel suo film.

Zack Snyder’s Justice League – le parole del regista sulle richieste di inserimento di scene “divertenti”

In una intervista con la rivista Total Film, Snyder ha parlato di come ha cercato di mantenere un certo tono per il suo Zack Snyder’s Justice League nonostante le pressioni per inserirvi più umorismo. Ha detto:

“Il piano originale è stato assolutamente stravolto durante la produzione, ma sai, ero lì per combatterli… Anche se c’era pressione su di me per renderlo più divertente e alleggerirlo, ho resistito lo stesso come potevo per mantenere il tono il più possibile. Ho aggiunto un sacco di cose per loro, ed ero sempre attento ad assicurarmi di fare le cose in entrambi i modi, in modo che non influenzasse la trama del film. Era una mia speranza che, in post-produzione, sarei stato in grado di imporre loro la mia volontà“.

Dopo che Joss Whedon è stato chiamato durante la produzione della versione cinematografica originale, aveva apportato modifiche sostanziali alla versione del film di Snyder. La portata delle modifiche divenne più evidente man mano che cominciavano ad emergere dettagli su quanto era stato tagliato. Ad esempio, Ray Fisher, l’interprete di Cyborg, ha recentemente rivelato che solo una delle scene di Snyder per il suo personaggio è stata inserita nella versione di Whedon.

Tuttavia, mentre Joss Whedon avrebbe introdotto una varietà di scene per alleggerire il tono, Zack Snyder afferma che ci sono state pressioni per questi inserimenti durante la produzione anche mentre era ancora a bordo lui. Ora, la sua versione del film avrà una durata di circa 4 ore, comprese le scene originali insieme alle recenti riprese.

Parlando di come il suo approccio differisca dall’uscita nelle sale originale, ha detto:

“Penso che il mio film sia un’opportunità per entrare nei personaggi e la storia è molto più incisiva“.

I trailer recenti hanno anche suggerito che la storia sarà più seria, con elementi come Darkseid, un Superman vestito di nero, e il Joker di Jared Leto, che forniscono tutti un tono più sinistro rispetto ai colori più vivaci della prima versione del film.

Zack Snyder’s Justice League vede nel cast Ben Affleck nei panni di Batman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Henry Cavill come Superman, Amy Adams nei panni di Lois Lane, Jason Momoa nei panni di Aquaman, Ezra Miller come Flash, Ray Fisher è Cyborg, Jeremy Irons nei panni di Alfred Pennyworth, Diane Lane come Martha Kent, Ray Porter come Darkseid, Ciarán Hinds è Steppenwolf, Jesse Eisenberg come Lex Luthor e JK Simmons è il Commissario Gordon.

Zack Snyder’s Justice League arriverà su HBO Max il 18 marzo.

Acquistate Justice League: The Darkseid War: DC Essential Edition QUI!