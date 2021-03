La mutevolissima data di uscita di A Quiet Place 2 di Paramount si sta spostando di nuovo, ma questa volta si tratta di una buona notizia, poiché il l’uscita del film è stata anticipata rispetto alla programmazione precedente, che era prevista per settembre.

A Quiet Place 2 – la nuova data di uscita

La nuova data di uscita è il quinto cambiamento da quando il film è stato annunciato per la prima volta. Paramount inizialmente ne aveva programmato l’uscita nei cinema statunitensi il 20 marzo 2020, una data resa impraticabile dal proliferare della pandemia di coronavirus.

Da lì, è stato spostato al 4 settembre 2020, ma anche in questo caso è stato ulteriormente posticipato sempre per via dei disagi dovuti alla pandemia. È stato quindi rinviato all’aprile 2021, e si diceva anche che il film sarebbe stato trasmesso sul servizio di streaming ViacomCBS. Quindi è stato rinviato al 17 settembre, prima di tornare a una programmazione che però questa volta non posticipa, ma anticipa la data di uscita di A Quiet Place 2.

Nel sequel diretto da John Krasinski, la famiglia Abbott dovrà ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre lotta per la sopravvivenza, sempre cercando di restare, per quanto possibile, nel silenzio più assoluto. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si rendono conto che le creature che cacciano le loro prede sfruttandone suoni e rumori non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

Il primo film A Quiet Place è stato un grande successo per Paramount nel 2018, riuscendo a incassare ben 188 milioni di dollari solo negli Stati Uniti e oltre 340 milioni di dollari in tutto il mondo.

La nuova data di uscita prevista per A Quiet Place 2 cadrà, se le cose non dovessero cambiare ulteriormente, nel fine settimana del Memorial Day, una ricorrenza celebrata l’ultimo lunedì del mese di maggio negli Stati Uniti per commemorare tutti i soldati americani caduti in guerra.

A Quiet Place 2 uscirà negli U.S.A. il prossimo 28 maggio 2021.

