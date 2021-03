Un nuovo film di Star Trek è in sviluppo presso Paramount grazie al lavoro della sceneggiatrice Kalinda Vazquez.

Star Trek – prime informazioni sul nuovo film

La scrittrice di Star Trek: Discovery Kalinda Vazquez scriverà la sceneggiatura di un film originale ambientato nell’iconico universo fantascientifico che sarà prodotto da Bad Robot di JJ Abrams.

La serie di film di Star Trek si è interrotta dopo l’uscita di Star Trek Beyond del 2016, un sequel di Star Trek del 2009 e Star Trek Into Darkness del 2013. Mentre i membri del cast Chris Pine e Zachary Quinto sperano che un quarto film sia nei programmi, nessun annuncio ufficiale è arrivato da Paramount, ma anche lo sviluppo di altri film di Star Trek è in ritardo.

Paramount ha avuto più fortuna con il lato televisivo del franchise. Star Trek: Discovery ha portato a termine la sua terza stagione lo scorso gennaio e la serie di fantascienza è stata rinnovata per la quarta stagione.

Nel frattempo, sono anche iniziate da poco le riprese della seconda stagione di un’altra serie televisiva ambientata nel vasto universo fantascientifico creato da questo iconico franchise: si tratta di Star Trek: Picard. Inoltre, sono iniziate di recente anche le riprese per una terza serie live-action, Star Trek: Strange New Worlds, che sarà presentata in anteprima su Paramount + e che seguirà le avventure di Christopher Pike e Spock.

Per quanto riguarda gli altri lavor di Kalinda Vazquez, fra questi possiamo ricordare Runaways, Once Upon a Time, Nikita, Human Target e Prison Break. La sceneggiatrice al momento è anche al lavoro con George R.R. Martin, l’autore di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco su cui è basata la serie Il Trono di Spade; insieme, realizzeranno per un adattamento televisivo del romanzo di fantascienza Strada senza fine di Roger Zelazny per HBO.

