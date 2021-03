Jujutsu Kaisen sta riscuotendo un successo davvero notevole, sia come manga che come anime. La serie ha entusiasmato i lettori e gli spettatori, e l’inizio dell’anime ha portato Yuji Itadori ulteriormente sotto i riflettori. Ora, ci sono milioni di occhi puntati sul ragazzo e i fan hanno molte domande a cui non è ancora stata data risposta. E grazie al creatore della storia, ora possono sapere la risposta a un grande mistero di Sakuna: che sapore hanno le sue dita?

Jujutsu Kaisen – Gege Akutami rivela che sapore hanno le dita di Sukuna

Di recente è stato pubblicato un nuovo fan book di Jujutsu Kaisen. È stato in quella occasione che Gege Akutami ha fatto un’enorme sessione di domande e risposte con i fan sul suo manga. Come potete immaginare, i lettori hanno fatto un’infinità di domande su Sukuna, visti i suoi poteri di alto livello, ma l’unica risposta che non abbiamo mai visto ha a che fare con il gusto delle sue dita.

Sì, avete letto bene. Se avete bisogno di vomitare, prenditi il ​​tuo tempo. Puoi continuare a leggere una volta che lo stomaco si sarà sistemato.

Secondo il nuovo fan book, Akutami aveva una risposta pronta: l’autore ha detto che le dita sono rivestite di adipocera, quindi il sapore è simile al sapone. E se non sapete cos’è l’adipocera, beh, non dite che non vi avevo avvertiti.

Si tratta infatti di una sostanza prodotta dai cadaveri attraverso la saponificazione quando iniziano a decomporsi. Il materiale ceroso ha colorazioni differenti in base al tipo di grasso di base e appare sui cadaveri e sulle ossa quando l’adipe della persona deceduta inizia a disgregarsi.

L’adipocera può verificarsi in qualsiasi cadavere, anche quelli imbalsamati, ma è chiaramente influenza dai fattori ambientali, poiché si forma più facilmente in assenza di ossigeno e sui cadaveri a contatto con ambienti freddi e umidi, come ad esempio il terreno.

In assenza di ossigeno, l’adipocera può permanere sui corpi per centinaia di anni; inoltre, questo “sapone” aiuta a preservare i corpi data la sua consistenza cerosa, ecco perché le dita di Sakuna appaiono mummificate. Quindi, se pensavate che Yuji fosse pazzo per aver fatto uno spuntino con Sukuna, questo dettaglio potrebbe farvi pensare che il ragazzo sia pazzo sul serio.

Acquistate Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight (Vol. 6) QUI!