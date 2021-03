Kaiju No.8 (Kaiju 8-go o Monster #8) di Naoya Matsumoto ha recentemente segnato un record tra le serie che escono in digitale sul sito web e la app Shonen Jump Plus di Shueisha.

Con la pubblicazione del secondo volume, disponibile nelle librerie del Giappone dal 4 Marzo 2021, la serie ha raggiunto quota un milione di copie in circolazione (sebbene non vendute completamente).

Un dato che rende la serie la più veloce a raggiungere quel traguardo tra i manga di Shonen Jump Plus.

Il calcolo, specifica Shueisha, tiene conto delle sole copie cartacee — escludendo quindi quelle digitali.

Inoltre, quando un nuovo capitolo viene reso disponibile la serie è di tendenza su Twitter e raggiunge oltre 1.5 milioni di visualizzazioni durante la prima settimana di pubblicazione.

Con la pubblicazione del capitolo 25 lo scorso 8 Febbraio il manga è arrivato a 70 milioni di visualizzazioni — un altro record di velocità per una serie di Shonen Jump Plus.

A proposito di Kaiju No.8

Kaiju No.8 è in corso dal 3 Luglio 2020 e al momento si compone di 28 capitoli.

In Italiano è ancora inedito, ma si può leggere in Inglese o Spagnolo sulla app ufficiale internazionale Manga Plus di Shueisha.

Un uomo impiegato in un lavoro ben lontano dai sogni dell’infanzia viene coinvolto in una situaizone inaspettata…! Diventato un mostro, intende ancora una volta realizzare il sogno di una vita…!

Di seguito il video promozionale per la pubblicazione del primo volume, uscito il 4 Dicembre 2020:

Kaiju No.8 e gli altri candidati al 14° Premio Taisho

Kaiju No.8 è tra i manga candidati alla 14^ edizione del Premio Manga Taisho; competerà con:

Oshi no Ko

di Aka Akasaka, Mengo Yokoyari

Inedito in Italia

Chi – Chikyu no Undo ni Tsuite –

di Uoto

Inedito in Italia

SPY×FAMILY

di Tatsuya Endo

Edito da Planet Manga

Mizu wa Umi ni Mukatte Nagareru

di Retto Tajima

Inedito in Italia

BL Metamorphosis

di Kaori Tsurutani

Di prossima uscita per J-POP

Kowloon Generic Romance

di Jun Mayuzuki

Inedito in Italia

Soso no Frieren

di Kanehito Yamada e Abetsukasa

Inedito in Italia

Onna no Sono no Hoshi

di Yama Wayama

Inedito in Italia

Karaoke Iko!

di Yama Wayama

Inedito in Italia

