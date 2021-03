Lo studio d’animazione MAPPA ha annunciato che è all’opera su un nuovo anime incentrato sulla pallanuoto, intitolato RE-MAIN, con Masafumi Nishida, autore di Tiger & Bunny, nel ruolo di co-creatore, direttore principale, supervisore della sceneggiatura della serie e sceneggiatore per ogni episodio e audio.

L’anime sarà presentato in anteprima quest’anno.

RE-MAIN: tutti i dettagli sul nuovo anime sportivo

La storia dell’anime è incentrata su Minato, un ragazzo che ha smesso di giocare a pallanuoto a causa di un certo incidente nell’inverno del suo terzo anno di scuola media. Riprende lo sport con una nuova squadra quando inizia al liceo, ma la squadra è alle prime armi e deve affrontare molti problemi.

Questa la visual dell’anime:

Il cast include (da sinistra a destra nell’immagine di sotto):

• Yūto Uemura nei panni di Minato Kiyomizu, ex giocatore di pallanuoto;

• Kōtarō Nishiyama nel ruolo di Eitarō Oka, il più giovane amico di Minato della scuola media che lo ha seguito alla stessa scuola superiore;

• Subaru Kimura sarà Jō Jōjima, il capitano della squadra di pallanuoto della scuola di Minato;

• Lynn sarà Chinu Kawakubo, una ragazza che conosce il passato di Minato.

Kiyoshi Matsuda (Kuma Miko: Girl Meets Bear, Kakegurui stagione 2) dirige l’anime al MAPPA sotto la supervisione di Nishida. Aori Fujika (Name romanization unconfirmed) sta progettando i concetti originali dei personaggi e Shiho Tanaka (direttore dell’animazione di Banana Fish, direttore dell’animazione Twittering Birds Never Fly: The Clouds Gather) si occupa dell’animazione. Kana Utatane (TaWaRa) compone la musica.

A proposito di Masafumi Nishida

Masafumi Nishida è uno sceneggiatore, attore e regista, ha lavorato in numerosi film, telefilm e produzioni teatrali. Tiger & Bunny è il suo primo anime.

Tiger & Bunny è stato prodotto nel 2011 da Sunrise, sotto la direzione di Keiichi Sato. La sceneggiatura è stata scritta da Masafumi Nishida, con il character design di Masakazu Katsura. La serie, ambientata in una città futuristica, è cominciata in Giappone il 2 aprile 2011 su MBS e nei giorni successivi su Tokyo MX e BS11, è terminata il 17 settembre 2011 con un totale di 25 episodi.

