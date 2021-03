Mentre si consumano gli scontri sul tetto a forma di teschio del castello di Onigashima tra la Peggiore Generazione e gli Imperatori Big Mom e Kaido, proprio un fedele soldato dell’Imperatore appena citato è finalmente tornato a far sentire la sua prestanza finalizzata a spostare gli equilibri.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Stiamo parlando di uno dei soldati storici di Kaido che ha seminato terrore, per poi ricevere una sonora sconfitta dai Foderi Rossi all’inizio della battaglia decisiva, ovvero Jack, una delle tre Superstar.

Il suo ritorno avviene in concomitanza con l’inizio dello scontro tra Black Maria e Nico Robin (ne abbiamo infatti parlato nei nostri precedenti articoli) dove proprio lo stesso Jack, evoluto mediante il Frutto del Diavolo Ele Ele modello mammut di tipo Zoo Zoo ancestrale, rivela che sarà lui a vedersela contro gli ex vassalli di Kozuki Oden dal momento che sono troppo forti anche per i Sei Guerrieri Volanti (tra i quali vi è Black Maria).

Jack, quindi, tenterà la rivincita contro i nemici che, ricordiamo, sono ora supportati da un’altra personalità al momento misteriosa. D’altro canto, anche Sanji, adesso libero dalle grinfie di Black Maria, si starebbe dirigendo verso i Foderi Rossi e questo vuol dire che i due personaggi potrebbero incontrarsi e convolare a lotta.

Ecco il momento del ritorno di Jack dal Capitolo 1005 di One Piece:

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1005 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 964 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

Acquistate ORA “One Piece #97” – Edizioni Star Comics