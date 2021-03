Kodansha sta tentando di battere il Guinness World Record per il più grande numero di un fumetto messo in commercio della storia. E quale manga sarebbe più adatto a questo scopo dell’opera di Hajime Isayama, L’Attacco dei Giganti?

L’Attacco dei Giganti – i dettagli della mastodontica edizione speciale

Kodansha sta quindi per rendere disponibile per l’acquisto una nuova stampa in formato Gigante dei primi due capitoli di L’Attacco dei Giganti. La nota casa editrice ha mostrato alcune immagini per dare un’idea dell’effettiva dimensione di questo volume speciale, che secondo quanto riferito è circa 6 o 7 volte più grande rispetto a un normale tankobon.

Il volume sarà composto da 96 pagine e potrà essere ordinato sul negozio online di Kodansha dal 6 marzo. Vi ricordo che si tratta di un oggetto da collezione, per cui la sua tiratura sarà limitata a sole 100 copie. Quando tutte le 100 copie saranno state vendute, il Guinness World Record riconoscerà ufficialmente questo volume speciale di L’Attacco dei Giganti come detentore del record.

Un altro dettaglio dall’importanza non indifferente è il prezzo di 165.000 yen (circa 1.275 euro). Gli ordini dovrebbero essere spediti e consegnati a partire da maggio.

L’attuale detentore del record è il fumetto brasiliano Turma da Mônica, creato da Mauricio de Sousa Produções e pubblicato da Panini Brasil. I libri misurano 6.976,02 cm² (7 ft² 73,28 in²). Il record è stato ufficialmente riconosciuto nell’agosto 2018.

Tutte le stagioni della serie di animazione completa L’attacco dei Giganti sono disponibili per la visione GRATUITA su VVVVID, e potrete godervi ogni singolo episodio semplicemente iscrivendovi al celebre servizio di streaming di Dynit.

Vi ricordo infine che gli episodi che costituiscono l’attesissima quarta e ultima stagione, L’Attacco dei Giganti 4, saranno disponibili per la visione ogni martedì mattina a partire dalle ore 8:00 in maniera del tutto GRATUITA su VVVVID, e se siete abbonati al servizio di streaming a pagamento Amazon Prime Video potrete godervela anche su questa piattaforma.

