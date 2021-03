L’account Twitter ufficiale di The Girl from the Other Side, ha annunciato che il manga di Nagabe otterrà un OAD, cioè un Original Anime DVD, che verrà allegato come bonus del volume del manga The Girl from the Other Side: Siúil, a Rún che uscirà il 10 marzo 2022.

The Girl from the Other Side – tutti i dettagli sull’OAD

Jun Fukuyama interpreterà l’insegnante e Rie Takahashi sarà Shiva. Yūtarō Kubo e Satomi Maiya dirigeranno e scriveranno la sceneggiatura e disegneranno i personaggi. Schroeder-Headz comporrà la musica e Shōji Hata sarà il direttore del suono.

Altri membri del personale includono:

• Direttore artistico: Yūsuke Takeda (Bamboo)

• Direttore della fotografia: Takeru Yokoi (Wit Studio)

• Montaggio: Akari Saitō (Mishima Editing Room)

• Produzione musicale: Flying Dog

• Effetti sonori: Noriko Izumo

• Produzione del suono: Sound Team Don Juan

Il manga aveva già ottenuto un precedente adattamento anime, di un solo episodio, della durato di dieci minuti, creato da Wit Studio, compagnia nota per aver animato L’Attacco dei Giganti e Seraph of The End.

The Girl from the Other Side – il manga

Girl from the Other Side: Siúil, a Rún, di Nagabe, viene pubblicato in Giappone sulla rivista Monthly Comic Garden di Mag Garden dal 5 Settembre 2015.

Il volume 11 sarà l’ultimo e verrà pubblicato da Mag Garden il 10 Aprile 2021.

In Italia il manga viene pubblicato dalla J-POP:

In un mondo diviso tra l’interno e l’esterno, a coloro che vivono in entrambi i regni viene detto di non passare mai dall’altra parte, per non essere maledetti. Una giovane ragazza di nome Shiva vive in un villaggio abbandonato con un guardiano demoniaco noto solo come “Insegnante”. Sebbene ai due sia vietato toccarsi, sembrano condividere un legame che trascende le loro apparenze disparate. Ma quando Shiva lascia la cura del Maestro per cercare sua nonna, il segreto dietro la sua misteriosa sistemazione di vita viene alla luce.

