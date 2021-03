Chi ha detto che Disney+ è solo per bambini?

Un’interessante chiamata Q&A tra, Robert Chapek, amministratore delegato della Walt Disney Company e Morgan Stanley, una banca d’affari, con sede a New York, ha rivelato che la metà degli abbonati che usano Disney+ non hanno figli.

Disney+: chi sono gli abbonati?

Robert Chapek, quando gli è stato chiesto del servizio di streaming di incredibile successo lanciato dalla società l’anno scorso, ha rivelato che la metà degli abbonati a Disney+ non hanno figli:

Quello che non avevamo capito è che un servizio come Disney Plus non ha un appeal per le non-famiglie. Infatti, oltre il 50% del nostro mercato globale non ha figli, oltre la metà dei nostri abbonati non ha figli.

Questo è un dato sicuramente sorprendente per Disney, specialmente quando si tratta di Disney+, dato che il marchio Disney nel suo complesso è noto per essere il più adatto alle famiglie, soprattutto grazie agli avvertimenti sui contenuti e controlli parentali.

Tuttavia, solo perché la metà degli abbonati a Disney+ non ha bambini, non significa che il contenuto non sia adatto alle famiglie. È chiaro che c’è veramente qualcosa di adatto per ogni singolo utente sul servizio di streaming.

Pensiamo solamente a The Mandalorian e WandaVision: sono esempi perfetti di contenuti sulla piattaforma che attraggono persone di età differenti, anche coloro che non hanno bambini in casa.

Disney+ ha un grande successo, e questo successo ha continuato a generare più contenuti per la piattaforma. Decine e decine di nuovi film e serie per Disney+ sono stati annunciati a dicembre e, di certo, possiamo aspettarci che ancora più contenuti arrivino su Disney+, rendendo così l’abbonamento al servizio ancora più prezioso.

Ora, il fatto che Disney+ abbia così tanti abbonati senza figli potrebbe spingere la Disney a fare più contenuti PG-13 o R-rated per Disney+? È possibile, ma Disney ha anche Hulu a cui aggiungere quei contenuti, quindi forse non sentirà il bisogno di farlo se abbastanza abbonati hanno un abbonamento a Disney+, Hulu e ESPN. Solo il tempo ce lo dirà!

