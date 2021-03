La data di uscita di F9, l’ultimo capitolo del franchise di Fast and Furious, è stata ritardata ancora una volta dalla Universal Pictures.

Questa è la terza volta che la data viene posticipata: previsto originariamente per il 19 aprile 2019, poi al 22 maggio 2020, è stato posticipato a causa della pandemia di COVID-19, prima al 2 aprile 2021 poi al 28 maggio 2021.

Ora, l’account ufficiale di F9 ha annunciato che il film potrebbe uscire il 25 giugno 2021.

Non è l’unico film dell’Universal Picture a venire rimandato: la data di uscita di Minions: The Rise of Gru è slittata di un intero anno. Il film d’animazione per famiglie doveva uscire il 2 luglio 2021 e invece uscirà nelle sale il 1 luglio 2022.

A proposito di F9

F9 è il nono film della serie Fast & Furious o decimo, se contiamo Hobbs & Shaw.

Dopo gli eventi del precedente capitolo, a distanza di quattro anni, Dom e la sua squadra dovranno nuovamente correre con le loro auto per sventare i piani della cyber-terrorista Cipher, alleatasi questa volta con Jakob Toretto, fratello di Dom e Mia. Questa volta Dom potrà contare sul ritorno di Han, creduto morto da anni.

Stando alla sinossi ufficiale del film:

Dom Toretto sta conducendo una vita tranquilla fuori dalla circolazione con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato sul loro pacifico orizzonte. Questa volta, una minaccia costringerà Dom ad affrontare i peccati del suo passato se vorrà salvare coloro che ama di più. La sua crew si unisce per fermare uno sconvolgente complotto guidato dall’assassino e il pilota più abili che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello abbandonato di Dom, Jakob.

Il film è diretto da Justin Lin. Il cast è composto da Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, con Helen Mirren e Charlize Theron.

Acquista Fast & Furious – Film Collection (7 Blu-Ray)