Hellsing, il manga cult di Kohta Hirano, godrà di un film live action sviluppato da Amazon Studios.

Stando a quanto riporta Deadline in esclusiva, Derek Kolstad, sceneggiatore responsabile della serie John Wick con Keanu Reeves e produttore esecutivo della serie Marvel Falcon and the Winter Soldier, sta lavorando sul film insieme ad Amazon Studios.

I produttori del film sono Brian Kavanaugh-Jones e Fred Berger della compagnia Automatik, Mike Callaghan e Reuben Liber di Ranger 7 Films, Jason Lust di Soluble Fish Productions e lo stesso Kolstad.

Gemma Levinson supervisiona il progetto per Automatik, mentre Tetsu Fujimura di Filosophia, India Osborne, Pierre Buffin e Jason Speer sono i produttori esecutivi.

A proposito di Hellsing

Kohta Hirano ha serializzato il manga originale Hellsing tra il 1997 e il 2008 sulle pagine della rivista Young King OURs di Shonengahosha.

I 92 capitoli di cui si compone la serie sono stati raccolti in 10 volumetti.

In Italia è pubblicato da J-POP Manga, sia in edizione standard sia in edizione deluxe.

Tra il 2001 e il 2002 il manga ha ispirato una serie anime televisiva in 13 episodi prodotta da Fuji TV e Pioneer LDC e realizzata dallo studio Gonzo (Chrono Crusade), arrivata per la prima volta in Italia grazie a Fool Frame in DVD e poi riproposta da Dynit.

Tra il 2006 e il 2012 ha invece visto la luce la serie di 10 OVA Ultimate, prodotta da Geneon Universal Entertainment, StudioRF Inc. e Shonengahosha e realizzata dagli studi Madhouse, Satelight e Graphinica.

In Italia i primi quattro OVA sono stati pubblicati da Kazé in collaborazione con J-POP, la serie è stata quindi riproposta e completata da Dynit sia in DVD sia in Blu-ray.

Entrambi gli anime sono disponibili su Amazon Prime Video in streaming.

Da diverse generazioni, la famiglia Hellsing si prende cura dell’Inghilterra e la protegge dalle forze malefiche che si agitano nell’ombra.

Ma ora l’erede della famiglia, Integra Hellsing, deve affrontare una nuova minaccia: la proliferazione dei Freaks, una nuova ondata di vampiri creati artificialmente che sta diffondendo il terrore in tutto il paese.

Acquista la serie completa in DVD