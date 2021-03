Nel 2019, in merito alla promozione di Kevin Feige a Chief Creative Officer di Marvel Entertainment e al rilevamento della divisione televisiva della Casa delle Idee, i Marvel Studios hanno cancellato lo sviluppo di Marvel’s Howard the Duck e Marvel’s Tigra & Dazzler, due delle serie animate per adulti annunciate in precedenza da Marvel Television per la piattaforma di streaming di proprietà Disney, Hulu.

Nei giorni scorsi Kevin Smith è tornato a parlare di Marvel’s Howard The Duck, la serie da lui prodotta e cancellata lo scorso anno. Nello scorso episodio del suo podcast FatMan Beyond, il regista ha dichiarato che la serie avrebbe dovuto avere una storia decisamente diversa da quanto ci si sarebbe potuto aspettare.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DALLA SETTIMA PUNTATA DI WANDAVISION.

Il Darkhold sarebbe stato un elemento centrale ed importante.

Queste le sue dichiarazioni:

“Sicuramente avrebbe avuto un ruolo essenziale nella nostra serie animata su Howard il Papero. Quello in pratica era l’unico modo che aveva per tornare a casa, ovvero le pagine sparpagliate del Darkhold. Ho visto WandaVision e se quello (il libro) è davvero il Darkhold, era una ragione sufficiente per “uccidere” Howard the Duck sul nascere. Nei fumetti, c’è un solo responsabile per il Darkhold, e non è Mephisto. È Chthon.”

Per chi non ne fosse a conoscenza, nell’Universo Marvel fumettistico il Darkhold (noto anche come il “Libro dei Peccati“) è un potente artefatto creato dal demone Chthon contenente tutta la conoscenza sulla magia oscura e, oltre ad essere apparso in molte storie fumettistiche di Doctor Strange e di Ghost Rider.

Abbiamo avuto modo di vedere il libro in alcune delle serie MCU di Marvel Television: nella quarta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. e nella terza stagione di Marvel’s Runaways.

Chi è Howard Il Papero?

Howard Il Papero (Howard The Duck), è un personaggio dei fumetti della Marvel Comics. Ha fatto il suo esordio nel Dicembre 1973 sulle pagine di Adventure Into Fear.

Le storie di cui è protagonista sono incentrate sulle disavventure di un papero antropomorfo scorbutico intrappolato in un mondo dominato dagli umani. Le avventure di Howard sono generalmente parodie di storie fantascientifiche e fantasy, scritte in uno stile ironico e combinate con una certa coscienza delle limitazioni del mezzo (Metafinzione).

Il personaggio ha spesso interagito con altri supereroi della Marvel in più di un’occasione. Nel 1986 uscì anche un film in Live action ispirato al personaggio, intitolato Howard e il destino del Mondo che ad ora è il primissimo lungometraggio cinematografico dedicato ad un personaggio facente parte dell’Universo Marvel.

