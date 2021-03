Nei mesi scorsi l’attrice comica Melissa McCarthy aveva annunciato di voler entrare nel cast di Thor: Love and Thunder, e adesso pare di avercela fatta: il Daily Mail ha pubblicato in esclusiva delle foto dell’attrice sul set del quarto capitolo prodotto dai Marvel Studios dedicato al Dio del Tuono.

Le foto dal set australiano di Thor: Love and Thunder confermano che l’attrice apparirà nel film nei panni della “Falsa Hela”. Ella aveva fatto una campagna social su Instagram per convincere il regista Taika Waititi a darle un ruolo in Thor 4, insieme al marito Ben Falcone.

Il suo desiderio infatti sembra essere stato esaudito! La coppia si trova al momento in Australia, dove per l’appunto si stanno svolgendo le riprese di Thor: Love and Thunder, mentre Melissa McCarthy sta girando la miniserie Nine Perfect Strangers.

Anche se in bassa risoluzione si può ben vedere l’attrice nelle foto, con l’iconico costume:

Ormai sembra chiaro, a giudicare da queste foto e dai costumi indossati dagli attori in questione, che in Thor: Love and Thunder, il regista Taika Waititi proporrà una “gag” simile a quella del capitolo precedente (Thor: Ragnarok), in cui una specie di compagnia teatrale metteva in scena gli eventi di Thor: The Dark World.

Infatti oltre alla suddetta attrice nelle stesse scene dovremmo vedere di nuovo Luke Hemsworth, Matt Damon e Sam Neill rispettivamente nei ruoli dei “falsi” Thor, Loki e Odino. Ma in questo caso gli eventi rivisitati sarebbero quelli di Thor: Ragnarok.

Non ci resta che aspettare e vedere se questa volta questa messa in scena, avrà un ruolo più importante nel film, o se sarà relegato a un minutaggio minore su schermo come nel precedente capitolo.

Chi è la vera Hela del Marvel Cinematic Universe?

Hela, interpretata da Cate Blanchett, appare quale antagonista principale del film Thor: Ragnarok (2017).

Nel film è la figlia primogenita rinnegata di Odino (e quindi sorellastra di Thor e sorellastra adottiva di Loki, nonché prima portatrice di Mjolnir) che aveva affiancato durante la conquista dei Nove Regni, salvo poi essere bandita dal padre a causa della sua assurda e malvagia ambizione.

Al suo comando vi è l’antico esercito asgardiano capeggiato dal gigantesco lupo Fenrir (suo fratello nella mitologia nordica, mentre qui invece è solo una gigantesca lupa che funge da cavalcatura della dea). Hela viene definita come la prima donna degli antagonisti principali nella serie di film del Marvel Cinematic Universe.

