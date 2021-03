WandaVision arriverà alla sua fine con la puntata numero 9 in onda Venerdì 5 Marzo su Disney+.

E sull’imminente fine della serie Paul Bettany nel corso di un’intervista con Good Morning America, ha chiarito le sue dichiarazioni di qualche settimana fa su quell’attore famoso che sarebbe comparso nella serie in un cameo, con cui avrebbe sempre voluto lavorare, ammettendo così di aver preso in giro tutti i fan della serie.

L’attore britannico ha spiegato:

Come abbiamo potuto vedere nella scena post credit della puntata 8 è stato infatti portato in “vita” dallo S.W.O.R.D., Visione Bianco, una seconda versione del personaggio interpretato anch’esso da Paul Bettany ed è presumibile dunque che i due lotteranno nel finale.

L’attore ha inoltre dichiarato il suo entusiasmo all’idea che in futuro possa venire realizzato uno spin-off dedicato a Visione e Darcy Lewis, il personaggio interpretato da Kat Dennings:

Per chi volesse vedere l’intervista, ecco il video dal canale ufficiale Twitter di Good Moorning America:

We asked @Paul_Bettany about some of the biggest fan theories surrounding the #WandaVision finale and here's what he said…https://t.co/i9rZzYvW4s@wandavision@disneyplus pic.twitter.com/yPOiltbXda

— Good Morning America (@GMA) March 4, 2021