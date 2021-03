Planet Manga ha pubblicato un aggiornamento sull’edizione steelbox di Naruto, messa in vendita anzitempo una decina di giorni fa.

Attraverso la propria pagina Facebook ufficiale la casa editrice ha comunicato che la steelbox di Naruto sarà ordinabile dall’11 Maggio:

A causa di un problema tecnico occorso al sito Panini.it, la scheda prodotto della Steelbox Naruto è andata online con alcune caratteristiche tecniche errate (prezzo, data di uscita, limitatore di copie per l’acquisto). Per questo motivo e per cercare di soddisfare il maggior numero di richieste di clienti terremo comunque validi tutti gli ordini fino ad un massimo di 5 copie per singolo cliente.

Tutte le Steelbox acquistate in eccesso oltre le 5 copie verranno automaticamente rimborsate. Se invece desiderate il rimborso totale del vostro ordine senza invio del prodotto potete contattarci per fare eventuale richiesta.

Nessuna modifica verrà infine effettuata al prezzo per le copie già acquistate erroneamente in sconto.

Vi informiamo inoltre che la Steelbox Naruto n.1 sarà ordinabile a partire dall’ 11 maggio indicativamente alle ore 10:00, come originariamente previsto. Tutti gli ordini verranno evasi a partire da questa data.

Per chi avesse ordinato altro insieme alla steelbox Planet Manga avvisa:

ATTENZIONE: se una persona vuole mantenere il proprio ordine con la steelbox, questo significa che in presenza di altri prodotti nel carrello, TUTTO l’ordine non sarà spedito prima della data di uscita della steelbox.

The Best of Planet Manga – Steelbox Collection, le uscite finora

Ricordiamo le precedenti uscite della collana The Best of Planet Manga – Steelbox Collection:

Bleach, pubblicata il 17 Dicembre 2020; Death Note, uscita il 28 Gennaio 2021.

Tutte le uscite della collezione steelbox contengono una variant esclusiva del primo numero della serie, un magnete e una cartolina a tema.

Planet Manga e Naruto

Masashi Kishimoto ha serializzato Naruto sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1999 al 2014; i 700 capitoli di cui si compone la serie sono stati raccolti in 72 volumi.

La serie animata Naruto ha debuttato su TV Tokyo il 3 Ottobre 2002 e si è conclusa dopo 220 episodi l’8 Febbraio 2007.

L’adattamento animato è proseguito con la serie Shippuden, andata in onda dal 15 Febbraio 2007 al 23 Marzo 2017 per 500 episodi.

Le serie sono state prodotte da TV Tokyo, Aniplex, KSS, Rakuonsha, TV Tokyo Music e Shueisha e realizzate dallo studio Pierrot (Bleach, Tokyo Ghoul).

In Italia la prima serie è stata trasmessa da Italia 1 tra il 2006 e il 2008; della seconda Mediaset ha doppiato 348 episodi su 500 tra il 2008 e il 2018.

Lo spin-off Boruto – Naruto Next Generations è stato lanciato nel 2016 come manga e nel 2017 come anime; il manga esce per Planet Manga, la serie anime è in corso su Crunchyroll che ha recentemente caricato anche la prima e la seconda stagione di Naruto.

