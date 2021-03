Marvel è già rivolta all’estate e annuncia il prossimo evento intitolato Infinite Destinies che si svolgerà sugli annual delle varie testate a partire da quelli di Iron Man, Captain America, Thor e Black Cat in uscita negli Stati Uniti a giugno e luglio.

Come facilmente intuibile al centro dell’evento ci sarà il ritorno delle Gemme dell’Infinito.

Infinite Destinies, i primi dettagli

Le Gemme dell’Infinito sono sempre state al centro degli eventi più importanti della storia dell’Universo Marvel da Il Guanto dell’Infinito a Infinity War.

Infinite Destinies segnerà un nuovo capitolo nella loro storia ma la domanda è chi le raccoglierà tutte per cambiando per sempre la realtà?

L’evento si snoderà in 8 annual concludendosi poi in Infinity Scores, un imperdibile arco narrativo di Black Cat.

Le Gemme dell’Infinito sono finite misteriosamente in mano ad alcuni giovani eroi e lasciarle nelle loro mani potrebbe essere pericoloso. Gli eroi più esperti sanno bene cosa può accadere se il loro potere venisse sprigionato.

Si inizia su Iron Man Annual #1 di Jed MacKay e Ibraim Roberson. Iron Man apprende che Miles Morale è stato rapito e torturato, chi sono i misteriosi Assessor e Quantum Will?

In Captain America Annual #1 di Gerry Duggan e Marco Castiello. Overtime è evaso dal braccio della morte grazie al potere della Gemma del Tempo. Sulle sue tracce c’è però Captain America.

In Black Cat Annual #1 di Jed MacKay e Joey Vazquez invece Felicia Hardy si trova a Seul dove si ritrova faccia a faccia con White Fox, Tiger Division e il nuovo eroe Taegukgi – qui tutti i dettagli su di lui!

In ogni annual inoltre in appendice ci sarà Infinity Fury con protagonista Nick Fury, l’originale. Anche Fury è infatti alla ricerca dei nuovi possessori delle Gemme dell’Infinito e girerà in lungo a in largo per l’Universo Marvel per arrivare prima di una misteriosa organizzazione.

