Nintendo Switch potrebbe godere di un nuovo modello entro la fine del 2021, in tempo per il periodo (e lo shopping) natalizio.

Stando a nuove indiscrezioni raccolte da Bloomberg, il nuovo modello monterebbe uno schermo OLED prodotto da Samsung più grande di quello attuale: si parla di 7 pollici (contro i 6,2 della ibrida e dei 5,5 della Lite) con una risoluzione di 720p.

La produzione dello schermo partirebbe a Giugno e Luglio verrebbero consegnati agli assemblatori.

Il pannello OLED consumerebbe meno batteria, offrirebbe un contrasto migliore e un tempo di risposta più veloce di quello attuale.

Inoltre l’unità supporterebbe il 4K in modalità TV.

Stando agli analisti, lanciare il nuovo modello di Nintendo Switch entro la fine dell’anno permetterebbe di chiudere al meglio l’anno fiscale e di allungare il ciclo vitale della console che ha appena compiuto quattro anni.

Nintendo Switch, i giochi in arrivo nei prossimi mesi

Di seguito alcuni degli ultimi giochi annunciati per Nintendo Switch:

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente

Sviluppati da ILCA, Inc. e diretti da Junichi Masuda (GAME FREAK) e Yuichi Ueda (ILCA), Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente permetteranno ai fan di godersi la storia originale e le meccaniche di gioco di Pokémon Diamante e Pokémon Perla sotto una luce nuova.

Leggende Pokémon: Arceus

Divertirsi a esplorare il mondo catturando Pokémon e completando un Pokédex è sempre stato un elemento cruciale dei giochi Pokémon.

Leggende Pokémon: Arceus è stato pensato per offrire un’esperienza che supera quella offerta dai titoli della serie Pokémon fino a questo momento, rendendo onore alle meccaniche caratteristiche dei giochi del passato e introducendo allo stesso tempo nuovi elementi RPG e d’azione.

Splatoon 3

In questo nuovo capitolo della serie Splatoon, i giocatori si lasceranno Coloropoli alle spalle per trasferirsi in una nuova area: Splattonia. Al centro di questa regione si trova Splatville, nota anche come “la città del caos”, abitata da Inkling e Octoling veterani di mille battaglie. S platoon 3 introduce diverse novità, come l’arma a forma di arco, opzioni di personalizzazione e nuove possibilità di movimento, da sfruttare nelle mischie mollusche 4 contro 4.

Maggiori informazioni su questo nuovo titolo, che farà il suo debutto su Nintendo Switch nel 2022, saranno rivelate in futuro.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Pubblicato originariamente nel 2011 per Wii, The Legend of Zelda: Skyward Sword si colloca al punto d’inizio della cronologia della serie e narra le origini della Spada suprema. In questa versione migliorata per Nintendo Switch, i giocatori troveranno comandi di movimento più fluidi e intuitivi, oltre a una grafica aggiornata e a un framerate di 60 fps. Nel gioco è possibile scegliere se utilizzare i comandi di movimento, adoperando due controller Joy-Con per ricreare l’esperienza originale, o uno schema di comandi basato sui pulsanti, che rende possibile giocare con il Nintendo Switch Pro Controller, in modalità portatile e su Nintendo Switch Lite.

Mario Golf: Super Rush

La serie Mario Golf farà il suo ritorno su Nintendo Switch quest’anno.

In Mario Golf: Super Rush, i giocatori possono sfidare tanti personaggi familiari del Regno dei Funghi in stupendi campi immersi nella natura. Il gioco include un’ampia gamma di modalità multiplayer locali e online come Speed golf, in cui i giocatori iniziano a giocare nello stesso momento e devono poi sfrecciare attraverso il campo per aggiudicarsi la vittoria.

Non manca una modalità Storia, che ha come protagonista il Mii del giocatore, in cui interagire con vari personaggi del Regno dei Funghi, partecipare a varie sfide basate sul golf e ottenere punti esperienza per potenziare le proprie statistiche.

Il gioco è inoltre compatibile con i comandi di movimento e permette di impugnare il Joy-Con come se fosse una vera e propria mazza. Questo nuovo capitolo della serie sarà disponibile dal 25 giugno

Acquista The Legend of Zelda Skyward Sword HD