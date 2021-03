DC ha confermato ufficialmente le voci di corridoio che circolavano già da qualche tempo e che invogliavano a credere a un possibile ritorno di Supergirl.

Ebbene, queste voci sono vere e l’eroina ritorna in una nuova serie scritta da Tom King.

Supergirl: Woman of Tomorrow – il ritorno della supereroina

Supergirl: Woman of Tomorrow è scritto da Tom King (Batman/Catwoman) con i disegni di Bilquis Evely (Sandman Universe: The Dreaming) e Mat Lopes. La serie sarà composta da otto numeri e verrà lanciata a giugno.

Secondo DC, Supergirl: Woman of Tomorrow promette di essere una delle storie definitive sull’eroina.

Proprio quando Kara si trova ad affrontare un periodo molto difficile della sua vita e pensa di averne avuto abbastanza, tutto cambia quando incontra una ragazza aliena che le chiede aiuto. Il suo mondo è stato distrutto e i cattivi responsabili sono ancora là fuori. Vuole vendicarsi e se Supergirl non la aiuta, lo farà da sola, a qualunque costo.

Supergirl: Woman of Tomorrow farà parte del progetto di Infinite Frontier #0, uno one-shot che dà il via alla nuova editoriale della casa editrice che segue gli eventi di Dark Nights: Death Metal.

Ricordo che Tom King è attualmente al lavoro anche sulle serie Batman/Catwoman aiutato dal disegnatore Clay Mann e su Rorschach, che vede protagonista il vigilante mascherato del Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons.

A proposito di Supergirl

Supergirl è il nome di diverse serie a fumetti pubblicate dalla DC Comics a partire dal 1972. Supergirl non è altri che la cugina di Superman, Kara Zor-El. Nel 1994, la DC pubblicò una serie limitata di quattro numeri che presentò una nuova Supergirl che venne introdotta nell’epoca post-Crisi sulle Terre infinite mentre nel 2004, la DC introdusse una versione aggiornata di Kara Zor-El nelle pagine di Superman/Batman.

Dai fumetti è stata tratta una serie televisiva omonima, creata da Greg Berlanti, Ali Adler e Andrew Kreisberg. La serie è stata sviluppata da Berlanti e Kreisberg, creatori di Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow ed è inserita nell’Arrowverse. Gli showrunner sono Greg Berlanti, Ali Adler e, fino al 201, Andrew Kreisberg.

In Italia, la prima stagione è stata trasmessa in prima visione sul canale pay Premium Action dal 2 aprile al 2 luglio 2016. Il 7 gennaio 2020 viene annunciato il rinnovo per una sesta stagione.

