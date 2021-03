Nuove aggiunte al cast del film di Pinocchio della Disney, che uscirà su Disney+: Deadline ha confermato che Cynthia Erivo interpreterà la Fata Turchina mentre Joseph Gordon-Levitt darà la voce al Grillo Parlante.

Pinocchio – tutti i membri del cast

I due nuovi attori si uniscono ai membri del cast precedentemente confermati: Luke Evans interpreterà il cocchiere che conduce i bambini nel Paese dei Balocchi, Tom Hanks sarà Mastro Geppetto, Keegan-Michael Key sarà La Volpe, Benjamin Evan Ainsworth interpreterà Pinocchio e infine Lorraine Bracco sarà Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio introdotto in questa nuova versione.

Il film di Pinocchio è diretto da Robert Zemeckis e Chris Weitz. Andrew Miano e Weitz stanno producendo la pellicola attraverso la loro azienda Depth of Field.

Le riprese avranno inizio nel mese di aprile nel Regno Unito e il film debutterà su Disney+. Non sono stati rivelati dettagli relativi alla trama. Naturalmente, la storia di Pinocchio è nota in tutto il mondo, ma chissà se Zemeckis punterà a introdurre degli elementi di novità.

Più di un progetto in corso per il classico Pinocchio

Il film di Zemeckis non è l’unico progetto il lavorazione su Pinocchio. A questo, infatti, si aggiunge quello di Guillermo Del Toro. La sua rivisitazione, che sarà un musical in stop motion e sarà trasmessa su Netflix, è composta da un cast eccezionale con Gregory Mann che interpreta il bambino-burattino, Ewan McGregor nel ruolo del Grillo Parlante e David Bradley come Geppetto.

Guillermo ha rivelato che questo è un progetto che sognava da una vita e che finalmente sta diventando realtà. Le riprese sono iniziate lo scorso autunno negli studi di ShadowMachine a Portland (Oregon) e la produzione è proseguita anche durante la pandemia.

Pinocchio di Del Toro segue le straordinarie avventure di un bambino di legno portato magicamente in vita dal desiderio del padre. Ambientato durante l’ascesa del fascismo nell’Italia di Mussolini, il film è una storia d’amore e disobbedienza, in cui Pinocchio fatica a essere all’altezza delle aspettative del padre.

Acquista Le avventure di Pinocchio. Ediz. integrale