L'Attacco dei Giganti: dettagli del capitolo finale e dell'edizione a colori

Dalle prime anticipazioni emerse online circa il numero di questo mese di Bessatsu Shonen Magazine, rivista in uscita il 9 marzo all’interno della quale arriverà il Capitolo 138 (penultimo) de L’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, apprendiamo che il capitolo finale sarà composto da un totale di 45 pagine.

Il finale arriverà, di conseguenza, con il Capitolo 139 il 9 aprile 2021.

Se le avete perse qui potere recuperare le anticipazioni del penultimo capitolo.

L’edizione a colori del manga

Inoltre, relativamente all’edizione del manga realizzata digitalmente a colori, apprendiamo che verrà raccolta in futuro anche in volumetti e non solo sulla rivista edita mensile da Kodansha.

Al momento non conosciamo altre informazioni in merito, ma non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.

Ricordiamo che, come già precisato nel nostro precedente articolo, l’edizione a colori sarà composta da 12 capitoli scelti dalla redazione della rivista Bessatsu Shonen Magazine.

Il primo capitolo selezionato è il 46, uscito il 9 Febbraio sul numero 3 del mensile; sarà seguito dal capitolo 81, La Promessa (raccolto nel volume 20), che verrà pubblicato sul numero 4 della rivista il 9 Marzo 2021.

L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga Shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine. Ad oggi sono stati pubblicati 137 capitoli e i primi 134 sono raccolti in 33 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 32 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, ha esordito e trasmesso il 12° episodio.