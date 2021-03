Katsuhiro Otomo ha dato vita a uno dei film anime più famosi di sempre, Akira, ma la sua eredità come artista si limita a questa sola opera. Purtroppo, il suo intero corpus di opere non è così noto in Occidente, ma l’amato regista David Lynch abbia fatto del suo meglio per adattare una delle storie di Katsuhiro Otomo per Hollywood, ma diversi problemi di produzione ne hanno poi bloccato la realizzazione.

David Lynch e Katsuhiro Otomo

La grande rivelazione è stata fatta in una recente intervista di /Film a Nilo Rodis-Jamero. Il designer, che ha lavorato con Lucasfilm in Star Wars, ha detto al sito di aver iniziato a seguire il manga Domu di Otomo dopo che Bandai si disse interessata ad adattare il manga con Lucasfilm. Rodis-Jamero è persino andato in Giappone per discutere del progetto con i dirigenti di Bandai, e lo studio gli ha offerto un ottimo affare per i costi di produzione:

“Quindi, quando l’opportunità di fare Domu in qualche modo si è miracolosamente presentata, l’ho portata a David perché questo è il territorio di David. E ho raccontato a David la scena di apertura, e prima che potessi finire la scena di apertura, ha detto: ‘Ci Sto‘”.

Dopo che Rodis-Jamero ha ottenuto il permesso da Katsuhiro Otomo di usare la sua sceneggiatura, si è rivolto a David Lynch per iniziare il lavoro il prima possibile. Tuttavia, come tutti sappiamo, il live-action di Domu non è mai stato realizzato. Bandai ha insistito sul fatto che le riprese del film finissero in soli 12 mesi prima che i diritti del film di Domu scadessero. Rodis-Jamero afferma che la società di produzione a cui si era rivolto, Propaganda Films, era interessata a strappare un accordo con Bandai sopra ogni altra cosa:

“Propaganda era più interessata al mio amore, e il mio amore era Bandai. ‘Perché Bandai ti ha affidato questo progetto?’ Questa è produzione completa, marketing completo e stampe, e io non sono nessuno… Erano più interessati a ottenere quell’accordo da Bandai che a realizzare il film per David e me“.

Alla fine, il regista ha deciso di allontanarsi dal progetto e la generosa offerta di Bandai è andata via con lui.

