Nonostante i Marvel Studios abbiano pianificato i propri progetti con anni di anticipo, non ci sono piani su una seconda stagione di The Falcon and the Winter Soldier su Disney +.

The Falcon and the Winter Soldier – le parole di Anthony Mackie

Variety ha esplorato il passato dell’attore, parlando con i suoi colleghi prima del suo ritorno nei panni di Sam Wilson nel seguito di WandaVision. La serie sarà composta da 6 episodi e riprenderà da dove si era interrotto Avengers: Endgame. Sebbene Steve Rogers abbia consegnato il suo scudo e il suo mantello a Sam, la storia vedrà l’eroe affrontare molti conflitti sulla sua strada per diventare il prossimo Capitan America. Ma nonostante il potenziale sia per la serie che per il futuro del Falcon, Mackie ha detto che le cose sono ancora aleatorie.

Mackie ha confermato che non ci sono piani per la seconda stagione di The Falcon and the Winter Soldier. Molti dei prossimi progetti Marvel sono stati proposti come miniserie che esplorano determinate storie e angoli dell’universo più ampio, ma poiché Disney + cerca di espandere i suoi contenuti, non è difficile immaginare che ci saranno nuove stagioni. Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato che alcuni progetti avranno una seconda e una terza stagione, anche se non ha menzionato alcun titolo.

Anche se non è chiaro se il personaggio di Mackie, in effetti, diventerà Capitan America, la serie sembra pronta a creare un futuro franchise con l’attore che riprenda da dove Chris Evans ha lasciato. Ma dato lo stato attuale delle sale e delle uscite cinematografiche a causa della pandemia di COVID-19, Mackie ha detto che non è sicuro di quando Falcon potrebbe apparire in un altro film.

I Marvel Studios hanno programmato le uscite cinematografiche per i prossimi anni, ma questo elenco non include un film di Captain America o degli Avengers. Sebbene sia possibile che Falcon possa apparire in uno dei film o programmi TV in arrivo che la Marvel ha pianificato, sembra che i fan dovranno aspettare almeno fino alla conclusione di The Falcon and the Winter Soldier per scoprire il destino di Sam Wilson nell’MCU. Mentre il futuro del personaggio è incerto, la serie esplorerà il suo passato e mostrerà perché si distingue tra i suoi compagni supereroi.

Diretto da Kari Skogland, The Falcon and the Winter Soldier è interpretato da Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly e Daniel Brühl. La serie sarà presentata in anteprima il 19 marzo su Disney +.

