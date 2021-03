Fox ha rinnovato I Simpson per altre due stagioni, estendendo la serie animata al 2023 e raggiungendo così un totale record di ben 757 episodi. I Simpson sono attualmente alla loro 32esima stagione ed è il più lungo programma televisivo sceneggiato in prima serata da quando la Terra era ancora una palla di lava fumante.

Dalla sua prima nel 1989, lo show è diventato un fenomeno istantaneo, spingendo sempre oltre i confini di un umorismo nero e sarcastico e diventando un classico successo nella cultura pop. I personaggi dei Simpson di Springfield sono diventati tutti ampiamente conosciuti, proprio come la stessa famiglia Simpson.

Dalla sua anteprima, I Simpson sono diventati sinonimo del canale Fox e sono stati il primo programma animato a vincere un Peabody Award e hanno vinto anche molti altri premi, tra cui 34 Emmy Awards, che è per coincidenza il numero di stagioni che avrà ora la serie. Riflettete sull’ironia.

I Simpson – ci siamo aggiornati

È stato ufficialmente annunciato che I Simpson ci saranno ancora per le stagioni 33 e 34, andando in onda almeno fino alla stagione 2022-2023. Il produttore esecutivo e creatore Matt Groening ha espresso gioia per la notizia mentre anticipava scherzosamente agli spettatori alcune trame dei prossimi episodi:

“Tutti a I Simpson sono entusiasti che la serie sarà rinnovata ancora una volta e stiamo pianificando molte grandi sorprese. Homer perderà un capello, Milhouse avrà le lenti a contatto e Bart festeggerà il suo decimo compleanno per la trentatreesima volta“.

Il rinnovo non sorprende in quanto I Simpson continuano a ottenere grandi ascolti su tutte le piattaforme, con una media di circa sette milioni di spettatori. E ora che è disponibile sul servizio di streaming Disney +, più spettatori lo stanno scoprendo o recuperando le vecchie stagioni.

La stagione in corso è disponibile in streaming anche su Hulu e Fox Now, e la premiere della stagione 32 è la più trasmessa in streaming di sempre. Il 700° episodio celebrativo andrà in onda il 21 marzo, segnando un’altra pietra miliare per la serie.

Sebbene ci siano stati dubbi sui rinnovi per la serie in passato e sicuramente un calo della qualità secondo la maggior parte dei fan, I Simpson continuano a rimanere un grande successo.

Acquistate il portachavi di Homer Simpson, uno scherzo della natura del Settore 7G, QUI!