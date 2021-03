Shueisha ha rivelato che ha aggiornato le informazioni sul numero effettivo di copie in circolazione del manga Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto a partire dall’uscita di quest’oggi dell’undicesimo volume, che è anche quello finale della prima parte della serie.

Chainsaw Man – i numeri del successo

Il manga ha debuttato su Weekly Shonen Jump nel dicembre 2018 e si è conclusa la sua prima parte, l’arco “Kōan” (Pubblica sicurezza), su Weekly Shonen Jump il 15 dicembre 2020. Il manga era entrato nella sua “fase finale” a novembre.

Chainsaw Man è stato nominato per il 13° Manga Taisho Awards nel 2019 e si è classificato al 4° posto nella classifica Kono Manga ga Sugoi! nel 2020, la guida sui migliori manga per i lettori di sesso maschile. Il manga ha vinto nella categoria Best Shōnen Manga al 66° Shogakukan Manga Awards il 19 gennaio. Inoltre, è in cima al Kono Manga ga Sugoi! del 2021 per i lettori di sesso maschile.

Si tratta di traguardi davvero notevoli per un manga al suo debutto, ed è per questo motivo che le copie in circolazione di Jujutsu Kaisen continuano ad aumentare. Dopo la pubblicazione avvenuta quest’oggi dell’ultimo volumetto, poi, la cifra si è innalzata ulteriormente, rispetto a quella che è stata la tiratura prima che il suddetto volume fosse pubblicato in Giappone.

Le informazioni che seguono sono state divulgate dalla stessa Shueisha, uno dei gruppi editoriali più importanti e conosciuti sia in Giappone che al di fuori dei suoi confini nazionali, responsabile della pubblicazione e della distribuzione di moltissime opere, fra cui naturalmente proprio Jujutsu Kaisen.

Le ultime informazioni ufficiali che riguardano il numero di copie in circolazione di Jujutsu Kaisen rivelano l’enorme successo di pubblico del manga, che potrebbe aver risentito in maniera positiva anche della sua trasposizione animata, che porta sempre nuovi lettori.

Pensate che al momento attuale esistono in circolazione ben 9.3 milioni di copie di Jujutsu Kaisen, una cifra davvero impressionante!

Il manga è stato anche trasposto in un adattamento anime televisivo grazie al lavoro dello studio MAPPA (Jujutsu Kaisen, Dorohedoro, L’Attacco dei Giganti 4).

Acquistate Chainsaw Man. Uccidete Denji (Vol. 3) QUI!