Robotech: The Macross Saga HD è disponibile per Nintendo Switch come gioco digitale acquistabile sul Nintendo eShop anche in Italia.

Il gioco, ispirato alla saga iniziale della serie animata Anni 80, è un port dell’originale sparatutto uscito per Game Boy Advance nel 2002.

Nel gioco potremo scegliere tra 11 personaggi, tra cui Rick Hunter, Roy Fokker o Miriya Parina, e pilotare i caccia trasformabili Veritech nella guerra contro gli alieni Zentradi.

Macross e Robotech

Macross – Fortezza Superdimensionale nasce nel 1982 come serie anime originale, ideata dal giovane mecha designer Shoji Kawamori (Escaflowne, Aquarion) in seno allo Studio Nue (Capitan Harlock), diretta dal compianto Noboru Ishiguro (Corazzata Spaziale Yamato) e caratterizzata graficamente dall’astro nascente Haruhiko Mikimoto (Gundam 0080).

Il clamoroso successo dell’anime portò nel 1984 alla realizzazione di un lungometraggio per il grande schermo intitolato Macross Ai Oboete Imasu ka (Ricordi l’amore?) e poi a partire dal 1992 a diversi sequel e prequel sia per la tv sia per il mercato degli OVA, tra cui ricordiamo Macross II, Macross Plus e Macross 7.

Macross fu importato negli Stati Uniti dalla Harmony Gold che la fuse con altri due anime robotici della Tatsunoko — Southern Cross e Genesis Climber Mospeada — per dare vita a Robotech, di cui costituisce il primo atto.

Il discusso collage arrivò anche in Italia a metà Anni 80 e soltanto nei primi duemila Macross fu proposta in edizione integrale e fedele da Yamato Video, che già aveva pubblicato in VHS nel 1992 Macross Ai Oboete Imasu ka e nel 1994 Macross II — nonché le videocassette di Robotech per le edicole tra il 1997 e il 1998.

Robotech, in lavorazione il live action

Un adattamento cinematografico live action di Robotech è in cantiere da anni ormai e dovrebbe essere diretto da Andy Muschietti, regista di IT che si occuperà anche della trasposizione hollywoodiana de L’Attacco dei Giganti.

A proposito dell’impatto della serie animata, il regista ha dichiarato:

è stato così rivoluzionario e innovativo.

Ha completamente, tipo, frantumato la mia mente.

È una storia che è ancora nel mio cuore. E, come sapete, è un altro [film] che stiamo sviluppando.

