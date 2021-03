Fukuyama Kusado Sengen è una vera città museo, situata nella prefettura di Hiroshima, in Giappone, un villaggio ricco di storia e ricordi di un passato rurale e feudale.

Fukuyama Kusado Sengen – camminando nella storia

Molto tempo fa, la città ora nominata Fukuyama, era chiamata Kusado Sengencho. Si trattava di un villaggio portuale fiorito durante il periodo Muromachi dell’era feudale dei samurai giapponesi.

La prosperità della comunità raggiunse il picco nel XIV secolo, tuttavia, e il villaggio divenne sempre più piccolo, finendo per essere sepolto dai sedimenti del fiume lungo il quale era stato costruito.

Proseguendo per alcuni secoli, l’area è stata riqualificata come parte della città in crescita di Fukuyama, nella prefettura di Hiroshima.

Durante un progetto di costruzione nel periodo Taisho (1912-1926) i lavoratori hanno trovato resti archeologici di Kusado Sengencho: si è quindi deciso di costruire una replica del villaggio, i cui reperti sono conservati in un museo mentre consente ai visitatori di passeggiare nel villaggio e nel mercato in cui non era insolito incontrare i samurai.

La mostra è permanente ed è chiamata Yomigaeru Kusado Sengen (Il ritorno di Kusado Sengen). Aperta da molto tempo è stata spesso messa in ombra dalle più famose destinazioni di viaggio della Prefettura di Hiroshima, come Miyajima e il Parco del Memoriale della Pace.

Un utente giapponese di Twitter e nativo di Fukuyama, abituato a venire al museo fin da bambino, ha condiviso una raccolta di bellissime foto della sua visita più recente.

Il villaggio è caratterizzato da machiya (tradizionali case a schiera), un molo, una falegnameria, una sala del tempio e un mercato, tutti costruiti nel rispetto degli aspetti architettonici del periodo Muromachi.

Alcuni degli interni sono aperti anche ai visitatori in cui si possono trovare le stufe tradizionali e focolari irori.

Il museo si trova dall’altra parte della strada rispetto alla stazione di Fukuyama (che è una fermata dello Shinkansen tra Hiroshima e Osaka) e l’ingresso costa solo 290 yen (2,25 euro).

