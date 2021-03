L’anime di Yashahime: Princess Half-Demon continua a svelare un po’ alla volta alcuni dei misteri che circondano il passato dei personaggi che abbiamo imparato ad amare durante il prequel Inuyasha.

Ora, sembra giunto il momento anche di scavare nel passato di Sesshomaru.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’ANIME DI YASHAHIME!

Dall’episodio 14, l’anime di Yashahime: Princess Half-Demon ha dato il via a un nuovo intenso arco narrativo per il nostro nuovo trio principale, svelando finalmente alcuni misteri lasciati in ombra nella prima parte dell’anime, tra cui quello dietro la scomparsa di Inuyasha e Kagome, la natura dell’incendio che aveva portato alla separazione delle gemelle, abbiamo visto rivelare più dettagli sui primi giorni di Towa e Setsuna, le figlie di Sesshomaru e Rin e molto altro ancora.

L’utente di Reddit, GreenGil1, ha condiviso un’immagine promozionale che mostra un Sesshomaru molto più giovane, con indosso un’armatura, che porta un diverso taglio di capelli, cosa che lo fa sembrare l’immagine sputata di suo padre, Toga.

Conosciuto anche come Inu no Taishō (Great Dog General) o Inu no Daiyōkai (Great Dog Demon), era un potente demone temuto in tutto il Giappone feudale e considerato il più forte della sua specie.

Come i fan di Inuyasha ricorderanno, il terzo film della saga, Inuyasha the Movie: Swords of an Honorable Ruler, rivela che, sebbene Toga amasse la sua famiglia, la sua relazione con Sesshomaru si è dimostrata distante, per non dire apertamente ostile, eppure Sesshomaru ammira chiaramente suo padre e desidera emulare la sua vittoria su molti potenti demoni.

Ora, l’anime di Yashahime ha svelato il perché Sesshomaru avesse “abbandonato” le sue figlie, dimostrando ancora una volta quando il demone sia cambiato dalla prima serie in cui odiava apertamente gli umani e quanto invece abbia a cuore le sue figlie e Rin.

Quello che preme adesso i fan è vedere quando, o se, le figlie di Sesshomaru e Rin, di Inuyasha e Kagome si riuniranno con i loro genitori e combatteranno accanto ai protagonisti originali del franchise creato da Rumiko Takahashi.

