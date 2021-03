Jujutsu Kaisen si avvicina al finale della sua prima stagione e tutti gli occhi sono già puntati sul futuro della serie. Il grande successo dell’opera ha reso i fan desiderosi di conoscere qualunque dettaglio su cosa porterà Jujutsu Kaisen 2, e sembra che alcune grandi novità siano in serbo per i fan.

Di recente, sono emerse in rete alcune voci che suggeriscono l’idea che Jujutsu Kaisen 2 inizierà proprio da dove molti si aspettavano…

Jujutsu Kaisen 2 – di cosa parlerà la seconda stagione dell’anime?

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Potreste imbattervi in alcuni spoiler che riguardano Jujutsu Kaisen 2!

Su Twitter, le fan-page di Jujutsu Kaisen hanno fatto parlare molto gli appassionati dopo che hanno condiviso un po’ di informazioni. Una voce in particolare suggerisce che Jujutsu Kaisen 2 inizierà con l’arco narrativo Death Painting. Gli ultimi report dicono infati che Jujutsu Kaisen tornerà in TV con l’arco tanto atteso, quindi i fan dovranno aspettare ancora un po ‘per vederlo.

Jujutsu Kaisen Death Painting Arc starts in the anime with Episode 22! pic.twitter.com/COz9kyf751 — Ducky (@IDuckyx) March 3, 2021

Per quelli di voi che non hanno familiarità con l’arco narrativo in questione, questo si svolge subito dopo il Kyoto Goodwill Event. Ai ragazzi viene chiesto di indagare su una strana serie di omicidi, poiché sembra che ognuno di essi si ricolleghi a una misteriosa maledizione. Per rendere le cose ancora più succulente, gli omicidi avvengono tutti vicino alla città natale di Megumi, e la posta in gioco si alza quando il suo passato irrompe inaspettatamente nel caso.

I fan del manga sono entusiasti dell’arco denominato Death Painting e sperano quindi di vederlo presto anche in versione animata, in Jujutsu Kaisen 2. L’unico problema è che non siamo sicuri di quando tornerà l’anime. Jujutsu Kaisen terminerà molto prima dell’arrivo dell’estate, ma i fan sperano che la seconda stagione punterà a un debutto all’inizio del 2022!

