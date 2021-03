Star Wars – Andor potrebbe godere di una guest star d’eccezione: Obi-Wan Kenobi, il maestro Jedi interpretato da Ewan McGregor che avrà una sua serie personale.

Stando a quanto riporta The Illuminerdi in esclusiva Obi-Wan Kenobi sarà un personaggio ricorrente in Andor, ma al momento non ci sono indiscrezioni sul ruolo che avrà nella serie.

Non è neppure chiaro se e quanto le serie Andor e Obi-Wan Kenobi saranno collegate in termini narrativi.

A proposito di Star Wars – Andor

Star Wars: Andor è un thriller spionistico creato da Tony Gilroy, co-scrittore di Rogue One, che riveste i ruoli di sceneggiatore e showrunner della serie.

Gli altri sceneggiatori sono Dan Gilroy (Nightcrawler), Beau Willimon (House of Cards) e Stephen Schiff (The Americans).

I registi della serie includono Toby Haynes (Black Mirror, Utopia), Ben Caron (Sherlock, The Crown) e Susanna White (Nanny McPhee Returns, Masters of Sex).

Nella serie Diego Luna riprenderà il ruolo della spia ribelle Cassian Andor e sarà affiancato da Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Genevieve O’Reilly (nel ruolo di Mon Mothma).

Si comporrà di 12 episodi, in arrivo in esclusiva streaming su Disney+ nel 2022; le riprese si stanno svolgendo in Inghilterra e qui possiamo guardare le prime foto dei set in allestimento.

A proposito di Star Wars – Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow (The Mandalorian) su sceneggiatura di Joby Harold (King Arthur: Il potere della spada) e sarà ambientata dieci anni dopo il drammatico finale di Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith.

Ewan McGregor ha anticipato che il nuovo scontro tra il suo personaggio e quello di Hayden Christensen sarà piuttosto soddisfacente per tutti e si augura che gli spettatori si divertiranno a guardarlo tanto quanto gli attori si divertiranno a girarlo.

Nel corso dell’Investor Day 2020 gli investitori hanno potuto vedere in esclusiva un filmato che mostrava:

un Jedi con la spada laser accesa intento a proteggere un trio di ragazzini, mentre Darth Vader marcia sul Tempio Jedi con una legione di Clone Trooper ;

intento a proteggere un trio di ragazzini, mentre marcia sul Tempio Jedi con una legione di ; una creatura simile a una pastinaca fluttuante sopra schiavi che lavorano su Tatooine , pianeta sul quale prenderà il via la serie;

, pianeta sul quale prenderà il via la serie; un pianeta acquatico dove soldati armati sparano a una creatura marina dalle molte braccia;

dove soldati armati sparano a una creatura marina dalle molte braccia; Vader seduto su un trono mentre comunica con un ologramma;

la spada laser azzurra di un Obi-Wan incappucciato che si scontra con la spada rossa di Darth Vader, un immagine che evoca il precedente scontro tra i due su Mustafar.

La riprese partiranno a Primavera.

