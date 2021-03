Grandi notizie per i fan della serie anime World Trigger, tratta dall’omonimo manga di Daisuke Ashihara.

Shueisha ha annunciato che World Trigger otterrà uno spettacolo teatrale che verrà messo in scena nei mesi di novembre e dicembre a Tokyo e Osaka.

Questa la locandina promozionale dello spettacolo:

Il cast include:

Keisuke Ueda nel ruolo di Yuma Kuga;

Takuya Mizuguchi nel ruolo di Osamu Mikumo;

Arisa Sonohara nel ruolo di Chika Amatori;

Kensuke Takahashi nel ruolo di Yuichi Jin.

Per quanto riguarda lo staff, Norihito Nakayashiki è il direttore dell’opera e ne scrive la sceneggiatura. GIRA MUNDO sta componendo la musica e Yumebō è accreditato per la coreografia. La produzione teatrale mira a realizzare il mondo di World Trigger attraverso una nuova forma di “performance fisica x live”.

World Trigger – anime e manga

La seconda stagione dell’anime ha debuttato il 9 gennaio come parte del blocco di programmazione NUMAnimation di TV Asahi. I primi due episodi della nuova stagione hanno avuto una proiezione speciale con filmati esclusivi in 12 cinema in Giappone, dal 25 dicembre al 7 gennaio, con la partecipazione di 51 membri del cast.

World Trigger godrà di una terza stagione che debutterà prossimamente, come annunciato durante l’evento Jump Festa ’21.

Per quanto riguarda il manga, Daisuke Ashihara ha lanciato World Trigger l’8 Febbraio 2013 su Weekly Shonen Jump di Shueisha; la serie si è fermata a Novembre 2016 per problemi di salute dell’autore, è ripresa il 29 Ottobre 2018 e il 4 Dicembre 2018 si è trasferita sul mensile Jump SQ.

Il volume 23 è stato pubblicato il 4 Febbraio 2021. In Italia il manga esce per la Star Comics che descrive così la trama:

In un universo in cui la Terra è il pianeta tecnologicamente più arretrato ma allo stesso tempo più prospero, non è facile difendersi dalle minacce di invasori alieni. Mikado City è assediata dai Neighbor, e gli unici in grado di contrastarli sono i membri dell’agenzia Border, dotati di un’arma speciale chiamata Trigger che permette di sfruttare l’energia presente in ogni essere, il Trion, per potenziarne le capacità… Osamu Mikumo frequenta le scuole medie a Mikado City ed è un ragazzo con un forte senso della giustizia. La sua vita conosce una svolta improvvisa il giorno in cui incontra Yuma Kuga, uno studente dall’identità misteriosa, trasferitosi da poco in città…

Acquista il primo volume di World Trigger