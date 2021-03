Shaman King – il nuovo anime uscirà su Netflix, data di debutto e 2° trailer

Shaman King, il nuovo anime reboot del manga originale di Hiroyuki Takei, debutterà il 1 Aprile in Giappone.

La serie animata uscirà anche su Netflix nel corso del 2021.

In apertura possiamo guardare il secondo trailer, direttamente dal canale YouTube ufficiale Netflix Anime, sulle note della opening Soul Salvation di Megumi Hayashibara.

Shaman King, l’anime reboot

Il nuovo adattamento animato di Shaman King adatterà la storia completa del manga originale.

Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) dirige la serie presso lo studio Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor) su sceneggiature di Shoji Yonemura (Pokémon, Born to be on air).

Satohiko Sano (Talentless Nana) cura il character design, mentre Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!) compone la colonna sonora.

Shaman King, il manga

Hiroyuki Takei ha serializzato Shaman King sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 1998 e il 2004 (32 volumetti in tutto); nel 2008 è stata pubblicata la Perfect Edition in 27 volumi, che include il vero finale dell’opera.

Nel 2017 i diritti della serie sono passati alla casa editrice Kodansha, che ha pubblicato una nuova edizione completa in 35 volumi.

Edizioni Star Comics ha già pubblicato sia l’edizione in volumi standard, sia la Perfect Edition; dal 31 Marzo l’editore riproporrà l’opera anche nella Final Edition di Kodansha:

Yoh Asakura è uno sciamano, una persona in grado di fare da tramite tra questo e l’altro mondo, comunicando con gli spiriti della natura e le anime dei morti.

Da poco trasferitosi in città per completare il suo addestramento spirituale, stringe un legame con Amidamaru, lo spirito di un samurai vissuto seicento anni prima.

Tuttavia, non è l’unico interessato a impossessarsi dell’anima del potente guerriero… Tornano le avventure di Yoh e i suoi compagni in una nuova edizione da urlo, che grazie a un’inedita veste grafica, pagine a colori, testi accuratamente revisionati e un’innovativa presentazione con doppia sovraccoperta (che propone le “classiche” illustrazioni della prima edizione assieme a rivisitazioni totalmente inedite), vi permetterà di gustare a pieno il capolavoro indiscusso del maestro Takei!

Acquista il volume 1 della Final Edition di Star Comics