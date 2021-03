Stando a quanto riportato da CBR, Amazon Prime Video e Sony sarebbero al lavoro su una serie TV incentrata sul personaggio di Silk, ideato da Dan Slott e Humberto Ramos nel 2014.

Silk, il nuovo spin-off

Secondo TheIlluminerdi, la serie TV di Silk arriverà su Amazon Prime Video in collaborazione con Sony sarà sviluppata da Chris Miller e Phil Lord, già co-produttori del pluripremiato Spider-Man: Into the Spider-Verse, ed avrà come showrunner e co-produttore Sang Kyu Kim (di The Walking Dead).

Per il ruolo principale, Sony vorrebbe restare fedele al materiale originale e cercherebbe dunque una protagonista coreana-americana tra i 19 e i 29 anni per interpretare la giovane Cindy Moon.

Proveniente dal Queens, il personaggio è descritto come appassionato di tutto quello che a a che fare con gli anni ’80 e ’90 e impara a sfogare le sue frustrazioni combattendo il crimine, forse in maniera spericolata.

Sebbene non sia stato ancora rivelato alcun un indizio, Illuminerdi afferma che Lord e Miller si siano incontrati con l’attrice Adeline Rudolph, principalmente conosciuta per il ruolo da co-protagonista in Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Soltanto lo scorso settembre era arrivata la notizia che Sony, assieme ad Amazon Prime Video, stesse creando un serie di serie tv, apparentemente tutti interconnesse, per la piattaforma di streaming del colosso e-commerce che coinvolgevano i personaggi Marvel di cui detiene i diritti.

Inoltre, si vocifera che la Lauren Moon, scrittrice coreana di Atypical, stia scrivendo la serie.

Sony aveva già tentato di lanciare un film incentrato sul personaggio di Silk, ma non c’è alcuna indicazione se questa serie sostituirà quel progetto o servirà come punto di partenza per esso.

Creata da Dan Slott e Humberto Ramos, Cindy Moon, alter ego Silk, ha debuttato in The Amazing Spider-Man #4 del 2014.

La storia di Cindy Moon

Compagna di scuola di Peter Parker, viene morsa dallo stesso ragno radioattivo che ha concesso a Peter i suoi poteri. Mentre lui diventò Spider-Man, Cindy fu rinchiusa in un bunker dal suo ex mentore, Ezekiel Sims.

Alla fine riesce a riemergere e prende il nome di Silk, diventando un’eroina. Condivide tutti i poteri di Peter ma può creare la propria ragnatela dalla punta delle dita.

