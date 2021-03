Zack Snyder’s Justice League, come sappiamo, ha una struttura in sei capitoli o parti che riflettono le intenzioni del regista durante le riprese del film.

Il profilo Twitter ufficiale del film ha reso noti i titoli di tutti e sei i capitoli, scopriamoli insieme:

Part 1: “Don’t Count On It, Batman”

Part 2: The Age Of Heroes

Part 3: Beloved Mother, Beloved Son

Part 4: “Change Machine”

Part 5: All The King’s Horses

Part 6: “Something Darker”

Zack Snyder’s Justice League, perché uscirà come film

I progetti iniziali di distribuire Zack Snyder’s Justice League come miniserie sono stati complicati da questioni contrattuali: se il regista non ha voluto alcun compenso pur di poter portare a compimento la propria visione originale del film, gli attori e il resto dello staff avrebbero dovuto ridiscutere i propri contratti.

La questione si è comunque risolta per il meglio, visto che per il regista i fan sarebbero impazziti nell’attesa tra un episodio e l’altro e avrebbero dovuto aspettare settimane per poterli guardare uno di seguito all’altro.

Zack Snyder’s Justice League, i dettagli

Zack Snyder’s Justice League è diretto da Zack Snyder su sceneggiatura scritta dallo stesso Snyder insieme a Chris Terrio (Batman v Superman – Dawn of Justice, Star Wars L’Ascesa di Skywalker).

Snyder ha girato un nuovo finale del film, che conterrà l’apparizione di un nuovo eroe che esalterà i fan più sfegatati dei fumetti DC e che nelle intenzioni originali avrebbe preparato il terreno per ulteriori sequel.

Il regista è al lavoro su una edizione in bianco e nero, intitolata Justice League: Justice Is Grey, che arriverà prossimamente su HBO Max.

Zack Snyder’s Justice League, quando e come vederlo in Italia

Zack Snyder’s Justice League uscirà anche in Italia il 18 Marzo 2021 in contemporanea con gli USA in esclusiva streaming.

Sarà disponibile per l’acquisto sulle piattaforme Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV.

Inoltre dal 1 Aprile si potrà noleggiare su Sky Primafila e Infinity.