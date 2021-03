Manca ancora qualche mese all’inizio delle riprese di Captain Marvel 2, il sequel del film uscito ormai nel 2018, che riporterà sullo schermo la supereroina Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson), questa volta però sarà affiancata da Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani).

Gli ultimi casting call riportano che la produzione è alla ricerca di un attore tra i 20 e i 30 anni per “un ruolo importante nel film”, che somigli a Michael B. Jordan o John Boyega.

Viene specificato che, probabilmente, il personaggio in questione potrebbe essere Adam Brashear/Blue Marvel, un supereroe introdotto nei fumetti nel 2008 e diventato molto velocemente uno dei personaggi più amati dai fan.

Durante un’intervista, Teyonah Parris (interprete di Monica Rambeau in WandaVision) aveva accennato ad una possibile relazione tra il suo personaggio e quello di Blue Marvel.

Potrebbe averci dato un’anticipazione di quello che accadrà in Captain Marvel 2?

Chi è Blue Marvel?

Per chi è meno “pratico” del personaggio, partiamo col dire che Blue Marvel è stato introdotto per la prima volta nei fumetti nel 2008 in una serie limitata intitolata “Adam: The Legend Of Blue Marvel”, e sebbene sia stato usato con parsimonia nel corso degli anni, è stato al centro delle storie degli Ultimates dove per l’appunto è entrato in una relazione romantica con Monica Rambeau.

Ovviamente se effettivamente sarà in Captain Marvel 2 le sue origini potrebbero essere cambiate, ma ai fan non resta che incrociare le dita e sperare di avere la possibilità di vederlo all’interno dell’ormai consolidato Marvel Cinematic Universe (MCU).

Captain Marvel 2 – il cast

Diretto da Nia DaCosta, nel cast troveremo di nuovo Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel), insieme alle nuove aggiunte Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Iman Vellani (Kalama Khan/Ms. Marvel), e Zawe Ashton nel ruolo del villain.

Le riprese di Captain Marvel 2 partiranno questo Luglio, e arriverà nei cinema l’11 Novembre 2022.

