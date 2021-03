Dopo le prime foto dal set , è comparso in rete un video proveniente dal set della prima serie dedicata a Ms. Marvel, che ci mostra la protagonista con indosso il costume della sua supereroina preferita. Il video ci mostra per la prima volta Iman Vellani nei panni di Khamala Khan, vero nome di Ms. Marvel.

Ciò che si vede nel video è che risalta subito agli occhi, è la giovane protagonista travestita col costume di Captain Marvel.

Nel video in questione (che trovate qui sotto), vediamo Ms. Marvel intenta ad arrampicarsi su un tetto di una casa indossando per l’appunto il costume rosso e blu, molto probabilmente fatto in casa, simile a quello indossato da Brie Larson in Avengers: Endgame.

🚨 VÍDEO do set de #MsMarvel da Iman subindo o telhado da casa da Kamala Khan fantasiada de Capitã Marvel! (Via: @DailyMail / @eternalsdune) pic.twitter.com/zg0irlgOVD — Iman Vellani Brasil (@ImanVellaniBR) February 27, 2021

La serie dedicata a Ms. Marvel sarà disponibile nel catalogo di Disney+, presumibilmente arriverà in autunno, anche se per ora non si conosce ancora la data di uscita precisa.

Mentre sappiamo dallo scorso Investor Day Disney che Kamala Khan, insieme a Monica Rambeau faranno parte del cast di Captain Marvel 2.

Trama e anticipazioni di Ms. Marvel

Al momento non abbiamo molte anticipazioni sulla trama della serie. Però possiamo analizzarne il personaggio, grazie alla sua storia nei fumetti.

Come sappiamo nei fumetti Carol Danvers è stata la prima Ms. Marvel, poi diventata Captain Marvel. La serie TV parlerà di Kamala Khan, che ha esordito in Captain Marvel #17, uscito nel 2013.

La protagonista è una ragazza di sedici anni di origini pakistane che vive in New Jersey. In modo accidentale ottiene il potere della superelasticità dopo una festa, quando le viene offerto un bicchiere di vodka. La ragazza fuggirà lontano ed entrerà in contatto con le Nebbie Terrigene, che la faranno diventare un’inumana con superpoteri.

La sua adorazione per Carol Danvers la spingerà ad assumere l’identità di Ms Marvel quando l’eroina diventerà Captain Marvel, per unirsi agli Avengers.

La stessa Kamala Khan diventerà poi una dei Vendicatori, ma sceglierà di allontanarsi e fondare i Champions con Nova, Spider-Man, Hulk, Ciclope e Viv Visione. La Ms Marvel di Kamala Khan è la prima supereroina di religione musulmana.

