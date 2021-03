My Hero Academia sta per tornare su Italia 2 con gli episodi inediti della terza stagione in prima visione tv.

Italia 2, canale 66 del digitale terrestre, trasmetterà le puntate della terza stagione doppiate in Italiano a partire da Mercoledì 10 Marzo alle 21:10.

Previsti cinque episodi ogni Mercoledì.

My Hero Academia Stagione 3 – i dettagli degli episodi 1-5

A seguire gli orari di messa in onda, i titoli e le sinossi dei primi cinque episodi di My Hero Academia Stagione 3:

21:10

S3 Ep1 Inizia la partita

Gli studenti della classe 1 A hanno una lezione di educazione fisica in piscina, mentre ricordano i principali eventi della stagione precedente.

21:40

S3 Ep2 Wild Wild Pussycats

Gli studenti della 1^A e della 1^B arrivati a destinazione incontrano i Pussycats, un gruppo di eroi, ma dovranno attraversare una foresta piena di mostri di pietra.

22:10

S3 Ep3 Ti salverò, Kota!

Le classi 1^A e 1^B continuano il loro allenamento in vista di un attacco dei Villain.

22:40

S3 Ep4 Il mio eroe

Mentre la squadra Genesi dell’unione dei Villain continua il suo attacco nei confronti degli studenti, Kota si ritrova faccia a faccia con un potente nemico: Muscolar.

23:10

S3 Ep5 Falli a pezzi, pugno d’acciaio!

L’unione dei Villain ha inviato la squadra Genesi al campo estivo con uno scopo ben preciso: mettere in salvo chi si trova in pericolo.

My Hero Academia Stagione 3 in home video

Ricordiamo che la terza stagione di My Hero Academia è disponibile in home video dal 22 Febbraio 2021, in un unico cofanetto DVD o Blu-ray Disc edito da Dynit:

Finalmente i ragazzi potranno dormire fino a tardi e oziare tutto il giorno…tranne gli studenti della più famosa Scuola per Eroi: il liceo Yuuei.

Izuku e gli altri sono diretti al Campo Estivo, dove li stanno aspettando i Wild Wild Pussycat per sfidarli e proseguire nel loro intenso allenamento.

La strada per diventare un vero super-eroe è difficile e piena di ostacoli, ed è di primaria importanza che gli studenti della 1-A diventino più forti per riuscire a fronteggiare l’Unione dei Villain, che sta arruolando nelle sue file nemici sempre più potenti.

